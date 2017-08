Más allá de los reclamos, tenemos que trabajar juntos: Alcalde de Los Cabos sobre seguridad

Señaló que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben seguir trabajando conjuntamente y se requiere del apoyo de toda la sociedad.

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). El alcalde del municipio de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante señaló que en materia de seguridad, pese a que hubo un periodo de tranquilidad en el destino, tras el hecho de alto impacto sucedido en la playa Palmilla, las estrategias implementadas se reforzarán; sin embargo aseguró que lejos de los reclamos, lo que hace falta es trabajar juntos, sociedad y 3 niveles de gobierno.

“Bueno, lo que hay que hacer, es más allá de los reclamos que son válidos, es trabajar todos unidos y seguir fortaleciendo nuestra estrategia, seguir incrementando la presencia de efectivos de todos los que pertenecen a este grupo de coordinación en nuestro municipio porque tenemos que lograr que la tranquilidad regrese a nuestro municipio”.

Dijo, que no es consuelo, el hecho de que la delincuencia esté desbordada en todo el país, por lo que aseguró que este tema debe ser tomado como se debe y en ese sentido, señaló que las autoridades de los 2 niveles de gobierno deben seguir trabajando conjuntamente y se requiere del apoyo de toda la sociedad.

“No es un consuelo que la delincuencia esté desbordada en todo el país, no es un consuelo el que no sea nada más en Los Cabos si no en todo el Estado, el hecho de que estén sucediendo estos hechos; sin embargo, tenemos que seguir trabajando cada quien en la parte que le corresponde, tampoco es para repartir culpas; lo más fácil, la salida más fácil para un presidente municipal es decir que son delitos de alto impacto y que no nos corresponden, eso lo dice la ley y es cierto, sin embargo aquí vivimos, hoy tenemos la responsabilidad de estar al frente del gobierno municipal y por supuesto que tenemos que abonarle todo nuestro esfuerzo para que la tranquilidad regrese a nuestro municipio”.

Finalmente, mencionó que recientemente, en reunión con el gobernador de la media península, se pidió un reforzamiento de efectivos en el destino turístico, pues el asesinato que ocurrió en Palmilla “echó a perder” todo el trabajo logrado, tras 10 días en paz, sin asesinatos en Los Cabos.

“Tuvimos recientemente una reunión del Grupo de Coordinación en la ciudad de La Paz, en donde fui invitado, junto con nuestro director de Seguridad Pública, en donde le planteábamos al señor Gobernador del Estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis y a cada uno de los integrantes, nuestra preocupación, nuestra molestia por el lamentable suceso en la playa Palmilla, que no deja de ser tan importante como lo han sido todos los sucesos de alto impacto; sin embargo le estamos planteando mayor reforzamiento en el tema de seguridad; si bien es cierto, la estrategia ha funcionado, ha habido lapsos de 10 días en los que no había habido eventos de alto impacto, sin embargo uno sólo, como el que sucedió, echa a perder todo el trabajo”, comentó el edil de Los Cabos.

Con información de Cabo Mil Radio