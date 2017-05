“Me siento con la capacidad de hacer las cosas bien y dar orden al Municipio de La Paz”: Puppo

"No me gustan las calenturas anticipadas porque son muy malas, ahorita creo que hay que terminar este proceso legislativo, pero claro que, en su momento, me verán muy activo", dijo el diputado del PAN

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Marco Antonio Almendáriz Puppo, aseguró sentirse con la capacidad de hacer bien las cosas y de dar orden al Ayuntamiento de La Paz, esto al hacer clara su intención de ser el próximo alcalde del municipio paceño.

“Una cosa es legislar y la otra es, de alguna manera, darle orden, principalmente al Ayuntamiento de La Paz […] es una tarea de todos principalmente, pero me siento con la capacidad de hacer las cosas bien, soy una persona que me considero joven, tengo 40 años de edad, soy una persona que ama a mi esposa, que tengo una relación muy cerca con la sociedad civil, con los empresarios, y que tengo, principalmente, las mejores de las voluntades, cuando, si Dios me da licencia y me permite, seguir avanzando, siempre lo voy a hacer con responsabilidad.

“He sido una persona que ha venido luchando, desde abajo, y que voy a seguir esforzándome con la mejor manera poderle servir a Baja California Sur y principalmente aquí en el municipio de La Paz”.

Almendáriz Puppo expresó que le “encantaría” ser presidente municipal de La Paz, pero, por ahora, no puede hacer ningún tipo de campaña, pues aseguró que no le gustan las “calenturas anticipadas”; por otro lado, advirtió que, en su momento, lo veremos muy activo.

“Yo, claro que me encantaría, claro que me encantaría, pero creo que ahorita hay que darle resultados a la gente ahorita de manera inmediata; no me gustan las calenturas anticipadas porque son muy malas, ahorita creo que hay que terminar este proceso legislativo, pero claro que, en su momento, me verán muy activo, como lo estamos haciendo todavía, somos muy respetuoso de la ley electoral”.

Por último, y en dado caso que se le dé la oportunidad de contender a la alcaldía de La Paz, el diputado del PAN solicitará su respectiva licencia para iniciar campaña; aunque ya se acerca los procesos electorales, dijo ser respetuoso de éstos y del partido al cual pertenece.

“Claro, para todo hay que solicitar licencia, hasta para casarse; obviamente, de alguna u otra manera, buscaremos una licencia, en su momento, todavía falta tiempo […] ya se avecinan los tiempos electorales, ya hay mucho movimiento en todos lados, pero yo seré muy respetuoso, principalmente de mi partido, de Acción Nacional”.