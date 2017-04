Me siento tranquila; mi administración no se llevó ni un peso: Esthela Ponce

Reiteró que personalmente, se siente tranquila pese a las acusaciones que se le imputan, y mencionó que si no ha salido a hablar con los medios de comunicación, es por que no lo considera prudente

La Paz Baja California Sur (BCS). Respecto a las denuncias en su contra por desvío de recursos por el orden de 70 millones de pesos, mientras era alcaldesa del municipio de La Paz, la ahora Diputada Federal, Esthela Ponce Beltrán aseguró que, su administración ‘no se llevó ni un peso’, como le acusa el actual Ayuntamiento de la capital de la media península, encabezado por Armando Martínez Vega.

“Tengo toda la certeza que tanto el equipo que me acompañó como tu servidora, nunca infringimos la ley y nunca usamos recursos para cuestiones de tipo personal, todos los recursos que llegaron a la administración vía federal o por la recaudación municipal y los apoyos estatales, fueron utilizados para los servicios de los ciudadanos del municipio de La Paz […]yo lo único que quiero es terminar un ejercicio legal para el cual estoy preparada y dejar en claro que nuestra administración fue una administración que no se llevó ni un peso, y por lo menos hasta ahorita la gente lo recordará, que por lo menos sus servicios básicos, nunca les hicieron falta”, mencionó.

En ese sentido, Ponce Beltrán aseguró que, luego de que el XV Ayuntamiento paceño, autorizara una auditoría forense para investigar su mandato, ésta no se realizó y comentó que ni ella ni los colaboradores de su administración que también están acusados, han recibido una llamada para aclarar las dudas, por parte de las autoridades.

“Desde el momento en que nosotros escuchamos o nos enteramos por los medios de comunicación, que el Cabildo autorizó primero una auditoría forense, que debo dejar muy en claro que no se hizo, en ese momento nosotros estábamos al pendiente de que el propio cabildo o la contralora del Ayuntamiento o algún funcionario nos llamara para explicarle las dudas que tuvieran al respecto de la administración nuestra, nunca recibimos ningún llamado del Ayuntamiento, pasaron los meses, aparentemente terminaron una auditoría forense, que insisto, no fue forense por que para que fuera forense tendría que haber sido una auditoría externa, contrataron un despacho que no terminó la auditoría y la terminó haciendo la propia contraloría y eso habla de que no se puede ser juez y parte en una auditoría forense”.

Aunque acusó que la auditoría no se realizó en forma, mencionó en entrevista que posterior a este proceso, se desataron una serie de denuncias de las cuales, dijo, se enteró a través de los medios de comunicación, pues reiteró que no ha sido llamada por la autoridad federal, estatal o municipal para comparecer y, por tanto, no se han dado los medios para que pueda aclarar las dudas que se tienen de su mandato.

“Cuando se supone que se termina, se presentan una serie de denuncias que nosotros como integrantes del décimo cuarto Ayuntamiento de La Paz, nos dimos cuenta, pero por los medios de comunicación, la verdad hasta el momento, tu servidora no ha recibido ningún llamado de ninguna autoridad ni federal ni estatal para comparecer ante la autoridad y aclarar toda este serie de denuncias que se dicen que existen en contra de alguno de nosotros”.

Así mismo, mencionó que pese a que se ha solicitado formalmente a la autoridad, que se le de a conocer bajo qué cargos o cuáles son las denuncias que existen en su contra, por parte del actual Ayuntamiento de La Paz, para que, con esa información se aclare lo necesario.

Además, reiteró que su administración no habría desviado ni un solo peso, y recordó que bajo su ejercicio político, los servicios básicos en el municipio de La Paz se distribuían en tiempo y forma, dijo.

“ Se ha solicitado a las autoridades nos den a conocer cuáles son esas denuncias para nosotros aclararlo, lo que queremos es aclararlas, no queremos entrar en un juego político, no queremos tampoco señalar a nadie que nos haya querido linchar o hacer cuestiones que no sean positivas para nuestra carrera o para nuestra vida personal, eso lo llevará cada quién en su conciencia, yo lo único que quiero es terminar un ejercicio legal para el cual estoy preparada y dejar en claro que nuestra administración fue una administración que no se llevó ni un peso, y por lo menos hasta ahorita la gente lo recordará, que por lo menos sus servicios básicos, nunca les hicieron falta”.

Dijo que en estos momentos, bajo su puesto como diputada federal, ha solicitado al Ayuntamiento de La Paz proyectos para bajar recursos; sin embargo, dada a que la interlocución entre ambas partes no es la adecuada, no se ha podido beneficiar con programas a la capital de la media península.

“Hasta donde yo tengo claro, hay incluso una carta de la Secretaría de Desarrollo Social, y otra carta de Sedatu, donde dejan muy en claro que no hay ninguna circunstancia ilícita de mi administración que impida acceder a los programas y en otros casos, como en el caso de economía, lo único que procede es hacer convenios para poder recibir los apoyos, incluso en algún momento lo planteé como diputada federal a la administración municipal, hasta por oficio, cosa que hago cada año donde le solicito a la administración municipal, a todas, que me planteen qué proyecto necesitan, a final de cuentas en mi caso muy especial mi compromiso es con el Estado, pero más con La Paz, pero no ha habido la interlocución adecuada, para que podamos bajar programas y proyectos como o hicimos en este caso prácticamente con otros 3 municipios del Estado”.

Reiteró que personalmente, se siente tranquila pese a las acusaciones que se le imputan, y mencionó que si no ha salido a hablar con los medios de comunicación, es por que no lo considera prudente, no porque tenga algo que esconder.

“Totalmente, yo me siento muy tranquila y yo creo que la gente que me conoce lo sabe, no he tenido necesidad de salir a los medios. Yo realmente he querido ser muy prudente, yo dejé de ser presidente municipal, hoy soy diputada federal, lo único que he hecho es que sigo trabajando igual, simplemente es que no he sido tan comunicativa como antes, pero porque considero que el escenario es de otras personas, de otros momentos”.

Con información de Alejandra Estrada