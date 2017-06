Por el momento, Ricardo Barroso permanecerá en las filas del PRI en BCS

El senador aseguró que el partido tiene mucho futuro, sin embargo, ante el cuestionamiento de los medios no reconoció si tiene en mente dejar las filas priistas

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que el pasado sábado 3 de junio, en el mitin encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se advirtiera la presencia del excoordinador de campaña por la gubernatura en 2015, Valerio Castro Santana, así como el exasesor Rubén Muñoz Álvarez, y ante el rumor de que emigaría a otro partido para contender por un nuevo cargo de elección, el senador Ricardo Barroso Agramont mantiene una postura indefinida.

En ese sentido, el funcionario explicó que viene de apoyar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los diferentes estados donde se realizaron elecciones recientemente: “me mantengo dentro de mi partido, lamentablemente estando fuera del estado se dan estas circunstancias”, precisó al ser entrevistado por los diferentes medios de comunicación.

Ante el tema de sus los militantes Castro Santana y Muñoz Álvarez, el senador comentó no tener la necesidad de hablar mal de las personas que en su momento colaboraron en campaña, no obstante, indicó que el partido le ha dado oportunidades, sin embargo, si no se les brindan lo que esperan pasan a otro bando.

“Yo no voy a hablar mal de las personas que en su momento colaboraron conmigo en las campañas, sin embargo, dijo, algunos bien pueden justificar su salida del PRI y a otros el partido les ha dado oportunidades y cuando quieren más y no se les brinda se van a otros lados, señaló.

En relación a su estadía dentro del PRI, Barroso Agramont aseguró que el partido tiene mucho futuro, evitando así dar a conocer a los medios de comunicación si permanecerá en el partido o no.

Finalmente, el excandidato a la gubernatura de Baja California Sur invitó a “no dejarse engañar con el sol” pues promete muchas cosas, sin embargo, los ejemplos “de la alternancia en Chihuahua y Tamaulipas, lamentablemente no han funcionado”.

Con información de El Sudcaliforniano