Morena BCS pierde con la llegada de Leonel Cota: Isaías González

Comparado con Morena a nivel nacional, en BCS se esperaban otros resultados, e decir, que más personas se unieran al proyecto político encabezado por Andrés Manuel López Obrador

La Paz, Baja California Sur (BCS). Previo a la toma protesta de Gabriela Cisneros Ruíz, como presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California Sur, el senador, Isaías González Cuevas, declaró que, con la llegada de los mismos personajes de siempre, como Leonel Cota Montaño a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dicha institución pierde y no va a crecer.

“Son los mismos, y la gente quiere nueva, porque la sociedad es joven, que se pueda comunicar y entienda bien a la juventud; ya, los que estamos más para allá ya pasamos, hay que dejarle a la gente joven esos espacios, y, hay que entenderlo, y quien no lo entiende, sigue insistiendo, cuando ya pasó su tiempo […] Sí, yo creo que no va a crecer, definitivamente no va a crecer”.

“No, fíjate que nosotros esperábamos otros resultados, que la gente realmente caminara para allá; pero no, definitivamente no […] nosotros tenemos la esperanza de que el PRI se va a fortalecer aquí en Baja California Sur”.

En ese mismo sentido, agregó: “En Morena, ya conocemos a los actores, lo que necesitan es un partido que sea fuerte y que dé resultados”.

Gabriela Cisneros, dirigirá las riendas del PRI en BCS

Por otra parte, este jueves, el Comité Directivo Estatal del PRI en BCS cambió de dirigencia, quedando Gabriela Cisneros Ruíz al frente durante el periodo 2017-2017; mientras que Edmundo Salgado Cota concluye su etapa como presidente del partido tricolor.

“Vamos a impulsar a las mujeres con la capacitación, necesitamos apoyar a la ciudadanía, al grupo de mujeres para que puedan participar en este 2018 con todas las herramientas y con toda la fuerza de nuestro partido”, dijo la nueva dirigente estatal.

Por último, respecto al próximo proceso electoral que está por iniciar, y los posibles candidatos a algún puesto, dijo: “Sí, ya estamos viendo, pero vamos a seguir platicando con los compañeros y seguimos trabajando”.