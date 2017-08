Hay muchas deficiencias en servicios públicos y en inversión en La Paz, señala Esthela Ponce

Ponce Beltrán aseguró que ella está dispuesta a participar en las gestiones para mejorar la situación económica del Ayuntamiento; y, aseveró que ella ha sido el medio a través del cual se pudo apoyar con recursos extraordinario a la administración que encabeza Armando Martínez Vega

La Paz, Baja California Sur (BCS). La exalcaldesa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, observó que, en la actual administración municipal, hay deficiencias en los servicios públicos, así como en las inversiones hacia el Ayuntamiento; recalcando que falta que todos gobiernos y poderes, intervengan para resolver la situación que vive el municipio, sin importar de qué partido político provengan.

“Me parece que hay muchas deficiencias en los servicios públicos, básicamente, y en la inversión, creo que debe de haber una mayor coincidencia de todos los actores para que podamos, entre todos resolver, independientemente de partidos políticos; pero sí, la ciudadanía ha planteado que se necesitan mejoras”.

“Por supuesto que sí, de hecho, fui el conducto para presentar ante la Secretaría de Hacienda, tengo el oficio, para que se pudiera dar un apoyo extraordinario al Ayuntamiento, porque sanemos que tienen crisis”.

Respecto al trabajo que desempeñó su sucesor en la alcaldía de La Paz, Francisco Monroy Sánchez, dijo que él tuvo “la mejor intención”, pero reconoció que desconocía algunos asuntos administrativos, lo cual justificó como normal, toda vez que no estaba activo.

“Yo lo veo que tuvo su mejor intención, pero desconocía algunos temas, es natural, era un suplente, no estaba en activo en la administración, pero me parece que es un hombre bien intencionado y trabajador”.

Finalmente, sobre las declaraciones hechas por el también diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Herminio Corral Estrada, acerca de su poca participación y trabajos legislativos en la Cámara de Diputados, sentenció que él nunca se da cuenta de que está ahí, por la distancia que hay en sus curules.

“Pues yo creo que estuvo enfermo varios días y no me vio, y yo hasta le dije que, si me extrañaba, porque él se sienta más abajo, no voltea y no me ve”.