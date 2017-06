“Hay muchos diputados que no tienen criterio propio”; los asesores determinan: Alfredo Zamora

“Vamos, la política en sí está muy desgastada, muy denostada, la gente no tiene confianza en sus servidores públicos, en quienes los representan", dijo el diputado, Alfredo Zamora

La Paz, Baja California Sur (BCS). El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Alfredo Zamora García, declaró que, dentro del Recinto Legislativo, “hay muchos diputados y diputadas que no tienen criterio propio”, pues muchas veces sus decisiones están basadas en lo que determinan lo que sus asesores dicen y en la de ellos mismos. “Tienen que asumir su responsabilidad”, señaló.

“Hay que decirlo, aquí hay muchos diputados y diputadas que no tienen criterio propio, sino que son los asesores los que determinan, los asesores es importante escucharlos, pero al final de cuentas, las decisiones tienen que ser de las diputadas y diputados que son los que se comprometieron frente a la ciudadanía; los asesores son precisamente para dar su punto de vista, pero el diputado tiene que asumir su responsabilidad, si no, pues entonces que sean los asesores los que tomen el puesto de los diputados y las diputadas que no toman decisiones por sí mismos”.

Esto, derivado de que varios legisladores del PAN en el Congreso Estatal decidieron no votar o hacerlo en contra de la iniciativa que presentó Zamora García respecto a la solicitud de un examen antidoping a los que quieran ser candidatos para una elección popular.

“Muy lamentable que las diputadas del PAN no hayan respaldada una propuesta que es para darle mayor certeza a los ciudadanos de Baja California Sur, respecto a mayor probidad de quienes aspiran a cargar de elección popular; el tema de exhibir un certificado de que no es adicto a una droga, cocaína, marihuana o una cosa de esas que esté prohibida por la ley, me parece que era fundamental, insisto.

“Vamos, la política en sí está muy desgastada, muy denostada, la gente no tiene confianza en sus servidores públicos, en quienes los representan […] sin embargo, los argumentos fueron de que iban en contra de los derechos humanos, yo no sé en qué parte”, agregó el diputado blanquiazul.

Por otro lado, celebró que en ciertos puntos, tengan opiniones distintas o puntos de vista contrarios y que no necesariamente tienen que coincidir en todos los temas, pues eso muchas veces ha dañado al país.

“Yo celebro que cada vez, en la Fracción, haya gente pensante, que cada vez tengamos criterios diferentes, yo veo con muy buenos ojos que en la Fracción del PAN, y lo digo convencido de ello, que cada quien expresemos nuestro punto de vista, no tenemos por qué coincidir en todo, me parece que eso le ha hecho mucho daño al país en su conjunto; esto no se trata de que alguien tenga la verdad absoluta, y que se den diferencias en la votación, yo lo celebro, y eso me da buena esperanza de que hacia adelante tendremos diputados con mejores criterios y no solamente porque alguien les diga, o no, o que la coordinadora les proponga o sugiera”, dijo.

Finalmente, Zamora García expresó que no hay división en la bancada del PAN en BCS, sino que cada uno manifiesta su perspectiva de la situación, y, lo cual demuestra también, que no son una “aplanadora”, como muchos los llaman.

“Yo no diría tanto de división, simplemente hay puntos de vista distintos, qué bueno que lo estemos expresando sin que tenga que ser, como se dice, una aplanadora, no tiene por qué haber una aplanadora, tiene que haber respeto a la ciudadanía, que es la gente la que nos elige”.