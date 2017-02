Muerte de tortugas en Los Cabos “podría” ser a causa de marea roja, pero no de BCS: Coepris

"Lo que se hace es saber si hay presencia de biotoxinas y, si hay pinta de que hay presencia, nosotros mandamos extraer productos para poder analizar”, dijo la Comisionada de Coepris

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que 86 tortugas quedarán muertas en playas de Los Cabos y La Paz, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), había informado que éstas no contaban con heridas por artes de pesca o alguna actividad humana, expresando que la causa de muerte fue por la marea roja; pero, la titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Blanca Pulido Medrano, aclaró que aún no se confirma la existencia de este fenómeno en Baja California Sur, y que, quizá, las especies pudieron llegar contaminadas de los estados de Baja California, Sonora o Sinaloa.

“Fíjate que, de esta mortandad de tortuga yo la desconocía […] ya me comuniqué yo con el delegado de la Profepa y el me refiere que, porque yo le preguntaba, número uno, dónde fueron encontradas; número dos, si hay marea roja, porque el título de la publicación dice marea roja en la muerte de tortugas, y yo hablaba con él de si existe marea roja y me dijera cuáles eran las coordenadas para que nuestra gente llegue de manera inmediata a muestrear, pero él me refería que los pescadores vieron una mancha.

“La otra, se investigó el producto de que se trata de marea roja, pero por el estado descomposición de las tortugas no es factible hacer un estudio específico de laboratorio para determinar esto; entonces, también se me hace muy delicado, porque probablemente esas tortugas, sí estuvieron en una zona de riesgo, sí hay una ingesta de un producto que estuviera con biotoxinas, se contaminaron ,y vinieron, ya muertas, a vararse en el área de Cabo Pulmo”.

Aunque todavía no se confirma la existencia de la marea roja en Baja California Sur, Pulido Medrano, la situación que está sucediendo en los estados vecinos, pone en alerta, en vigilancia y monitoreo constante a las autoridades de la Coepris en la media península.

“Entonces, él me dice que por las condiciones que tienen las tortugas, ya más de 8 días de descomposición, considera que sí; entonces, yo ya me tranquilicé, quiere decir que no es en nuestra zona, de todas maneras, no podemos estar tranquilos hasta que estudiemos todas las áreas donde nos manifiestan.

“Definitivamente, lo que está sucediendo en Baja California, Sonora y Sinaloa, claro que nos tiene, si estábamos monitoreando cada semana, en este momento, nuestra activación de verificación se ha detonado de manera constante.

“Ahorita, de las que nos notificaron es la de Cabo Pulmo, que es desde que donde nos están manifestando que es la única hasta el momento. El día de hoy tenemos una salida para allá, se muestrea la Bahía”, añadió.

La Comisionada de la Coepris en BCS comentó que se estarán haciendo muestreos de agua en diversos puntos del estado en donde se ha manifestado la presencia de este fenómeno; por otro lado, aclaró que existen dos tipos de marea roja, tóxica y no tóxica, y que, en caso de encontrar la existencia de la primera en las primeras muestras, se procedería a aplicar una veda preventiva, hasta confirmar, con otros etudios, si hay o no.

“De manera activa estamos haciendo investigación de fitoplancton en varios puntos de medición, tenemos en Bahía de La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo, Loreto; y secundario a esta presencia de marea roja en Baja California, Sonora y Sinaloa, nosotros tenemos que incrementar nuestra medición en cuanto a la búsqueda de marea roja.

“Principalmente decirle a la población que existen dos tipos de marea roja, hay una marea tóxica y una no tóxica, y nosotros tenemos que identificar que, si se trata de una marea tóxica, si hay presencia, la Coepris emite una veda preventiva, precautoria, en la que se pide que no se exporte ni se extraiga producto, ya hasta que nosotros enviemos estas muestras a la Kayak, que es uno de los laboratorios a nivel Federal, que nos cuantifica qué cantidad de esta biotoxina existe en el producto, y lo normal, dentro de la normatividad, estamos hablando por abajo de 80 microgramos; y, si está por arriba, emitimos una veda definitiva, una veda sanitaria […] para que no se lleva a cabo ni la extracción y la exportación de productos.

“Hasta el momento no hemos tenido una situación de problema, que hayamos encontrado […] si hay presencia, es inmediata; ahorita vamos a hacer una medición de muestreo de puntos de La Paz […] lo que se hace es saber si hay presencia de biotoxinas y, si hay pinta de que hay presencia, nosotros mandamos extraer productos para poder analizar”.

En ese sentido, agregó que, “el líder de proyectos de marea roja está monitoreando por medio de un rastreo georreferenciado, en la que él alcance a distinguir por medios de modificaciones de coloración de los rituales, que exista probablemente la presencia de marea roja”.

Por otro lado, Pulido Medrano señaló que se estarán acudiendo a restaurantes para verificar y hacer muestreos de alimentos, pues, aunque los productos bivalvos son los más expuestos a contaminarse, otras especies pueden hacer al comerse a los primeros.

“Estamos haciendo una búsqueda en restaurantes, nosotros muestreamos alimentos, y también, parte del monitoreo es extraer producto y estar analizando éste; y, lo que se hace en verificación es la rastreabilidad, si los dueños de restaurantes no nos dicen e dónde viene el producto, lo aseguramos, nosotros tenemos que ver de dónde lo mandan.

“Estas biotoxinas, estas microalgas, se alimentan principalmente del molusco bivalvo, son los que mayor probabilidad tengan para que salgan contaminados; entonces, por eso tenemos que analizar todo lo que es producto bivalvo. Ahora, claro que, si hay una ingesta por parte de alguna de las especies, pues claro que va una cadena de alimentación, en la cual puede estar asociado alguna situación u otro tipo animales en las que probablemente sí se lleguen a contaminar”, finalizó.

“Los resultados tienen que salir 3 veces negativo, consecutivamente (para levantar la posible veda preventiva); si, en dado caso, es positivo, negativo, positivo, permanece la medida de seguridad […] hay mareas que son muy visibles, pero hay otras que no se ven porque está en el fondo”, explicó José Antonio Rojas Sánchez, encargado del proyecto de Marea Roja y productos de la pesca.