Mujer de La Paz denuncia que en una dona que compró en Soriana Forjadores, le salió un condón

La mujer, mencionó que buscó ayuda con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aunque allí le dijeron que sólo le correspondía la devolución total del dinero

La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de Facebook, una mujer de nombre América Leal denunció que el día de ayer, martes 25 de julio, luego de comprar pan dulce en el establecimiento conocido como Soriana Forjadores, en La Paz, dentro de una dona le habría salido un condón; al respecto comentó que se dirigió a las instalaciones de la cadena comercial para denunciar el hecho y aseguró que el subgerente le dijo que a los muchachos de panadería ” de seguro les había ganado la calentura”.

Mediante una publicación en la cuenta personal de la quejosa, denunció con fotos y videos el hallazgo de un preservativo dentro de un pan dulce adquirido en la panadería de Soriana Forjadores de La Paz; al darse cuenta regresó para narrar los hechos a las autoridades de la tienda.

“El día de ayer compre en Soariana Forjadores pan dulce, cup cakes y donas, todo marchaba bien hasta que estando en mi casa, mientras mi sobrina de un año y yo nos comíamos una de las donas que tienen cajeta en el centro, nos dimos cuenta de que en el centro de la dona debajo de la cajera se encontraba un condón”, comentó en su publicación.

Relató que fue atendida por el subgerentre, quien justificó que los muchachos de dicha área ” de seguro les ganó la calentura y tuvieron sexo en el lugar donde se preparan las donas”; la única solución que pudo dar la autoridad de la cadena comercial, fue devolverle el dinero gastado.

“Pedí hablar con el gerente de la tienda pero me dijeron que ese era su día de descanso por lo que no se encontraba y me atendió el subgerente. Le explique lo que había pasado y su solución fue devolverme los 60 y tantos pesos que gaste comprando el pan y un pastel de la misma panadería; me dijo que tal vez 2 trabajadores de la tienda les ganó la calentura y tuvieron sexo en el lugar donde se hacen y preparan las donas y que así había llegado el condón a la dona”.

“Esta mañana llame a Profeco para denunciar lo que me ocurrió y me dijeron que en este caso solo me correspondía pedir la devolución de mi dinero y se acabó”.