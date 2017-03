Mujeres de La Paz son mejores conductoras, según Tránsito; hombres causan 76 % de accidentes

La Paz, Baja California Sur (BCS). Según los datos estadísticos emitidos por la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz (DGSPPPTM) las mujeres paceñas, son mejores al volante que los hombres, pues sólo en el mes de febrero, de los 141 accidentes viales que registró la dependencia, el 76% fueron causados por personas del sexo masculino.

En ese sentido, la dependencia informó que en total, en el periodo que comprende del 1 al 28 de febrero de 2017, en el territorio municipal, se habrían ocasionado 141 accidentes viales, de los cuales, 107 – es decir, el 76%– fueron ocasionados por vehículos que eran conducidos por hombres; sin embargo, sólo en 30 siniestros, la responsabilidad fue de las mujeres (21%) y en un 3 %, se ignora la culpabilidad de las partes.

La dependencia, destacó que de los 141 choques, resultaron 49 personas lesionadas, además de una persona fallecida y 2 personas detenidas por conducir en estado de ebriedad, solo en el periodo del segundo mes del año.

Por otra parte, la DGSPPPTM informó que las causas principales de los incidentes viales, en su mayoría, fue dado a que los conductores invadieron un carril que no les correspondía, lo cual representó un 29 % de reincidencia; las otras causas más frecuentes, según la dependencia, fueron el no guardar la distancia reglamentaria (21%); el no ceder el paso a los vehículos con preferencia (15%) y el conducir a exceso de velocidad (7%) al igual que el no respetar el alto de disco (6%).

Finalmente, en otro tenor, Tránsito municipal informó que de los 141 accidentes viales que la dependencia tuvo registro, 71 % corresponde a choque de vehículos, mientras que el 9 % de los casos, fueron choques en contra de una motocicleta, siendo la segunda tipificación con más reincidencia en la capital de la media península; de ahí, le siguen el choque contra objeto fijo, con un 4%, las volcaduras, con un 2 % y el atropellamiento, con un 1% de reincidencia en febrero de 2017.