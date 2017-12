Municipio de La Paz gana juicio contra empresa de alumbrado; no le pagará ni un peso

El asesor jurídico del Ayuntamiento de La Paz declaró que este asunto “no es recurrible”, pues era la “última instancia” para resolver el tema; es decir, la empresa no podrá interponer otro recurso en contra de esta resolución

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito resolvió darle la razón al Ayuntamiento de La Paz en su juicio de amparo contra Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente, S.A. de C.V. (Girssa), empresa que intentó concesionar el alumbrado público, señalando que el contrato entre ambas partes carece de efectos jurídicos, por lo que el Municipio no pagará un solo peso por concepto de los supuestos trabajos que ésta reclamó haber hecho, así lo dio a conocer la síndica municipal, Rosa Evelia Solorio Ramírez.

“Ayer miércoles 6 de diciembre el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito con sede en esta ciudad, emitió la Resolución de la Revisión número 197/2017 relativo al Amparo 1039/2015 promovido por la empresa Girrsa, S.A. de C.V. determinando lo siguiente:

“Que el supuesto contrato exhibido por la empresa y motivo de una promoción de amparo, fue determinado como invalido; que el XV Ayuntamiento de La Paz no tiene adeudo alguno con la empresa Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente derivado de esta decisión. Se declararon fundadas las quejas presentadas por el Ayuntamiento y apoderados jurídicos, por lo tanto, no existe responsabilidad administrativa ni penal en contra del XV Ayuntamiento de La Paz, integrantes del Cabildo o funcionarios públicos”, dio lectura al documento la edil.

En ese mismo sentido, la Síndica Municipal aclaró que no existe compromiso por parte del Ayuntamiento de La Paz con la empresa, pues nunca se terminó el proceso de licitación en su momento: “Con esta modificación a la Resolución del Amparo promovido por Grupo Girrsa se ratifica que la administración municipal no adquirió compromiso alguno ni responsabilidad jurídica o contractual con la empresa Grupo Girssa, ya que no concluyó el procedimiento de Licitación y por consecuencia resulta inviable que se hubiera suscrito contrato alguno”.

Asimismo, aseguró que ningún miembro del Municipio ha incurrido en desacato federal, tal y como se dijo que lo había hecho el presidente municipal, Armando Martínez Vega: “Por lo tanto, este resolutivo descarta que algún miembro del Cabildo haya incurrido en el supuesto de desacato como algunas versiones difundidas lo hicieron suponer”, dijo Solorio Ramírez. “No podíamos pagar por un servicio que el propio Ayuntamiento tiene la capacidad de atender a un costo menor, no podíamos permitir la irresponsabilidad histórica de comprometer los recursos de los paceños en perjuicio de futuras administraciones”, aseveró.

Por su parte, el asesor jurídico del Ayuntamiento de La Paz, Santiago Leal Amador, declaró que este asunto “no es recurrible”, pues era la “última instancia” para resolver el tema; es decir, que la empresa no podrá interponer otro recurso en contra de esta resolución dada por el Tribunal. “No se pagará nada, pues no hay adeudo alguno”, sentenció.

Cabe recordar que el 22 de octubre del 2015, el Cabildo del XV Ayuntamiento de La Paz, aprobó revocar los derechos y poderes otorgados a la empresa Girrsa, quien tenía el título de concesión para la operación del Servicio Público de Alumbrado en el municipio de La Paz, por encontrarse que había ganado la licitación no conforme a la Ley, además de que, operativamente no reunía los requisitos que propuso en su proyecto inicial. La empresa cobraba 3 millones 968 mil 325 pesos mensuales, lo cual representaba un gasto incosteable para la actual administración local.