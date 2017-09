Municipio de La Paz no debe contratar empresa para cobrar predial rezagado: Diputado PAN BCS

Zamora García recomendó a los regidores de La Paz que, si no quieren ser repudiados por la ciudadanía, como lo han sido otros, no deberían de aprobar dicha propuesta

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que el Ayuntamiento de La Paz propusiera ante el Cabildo la propuesta de contratar una empresa externa para que realizara el cobro de la cartera vencida en el impuesto predial, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) – mismo que el del alcalde, Armando Martínez Vega – Alfredo Zamora García, declaró estar en desacuerdo que la actual administración realice tal acción, calificándolo como desafortunado.

“Yo creo que el cobro de impuestos es una facultad reservada por la propia Constitución a los ayuntamientos, no considero que sea adecuado delegar esta facultad a un particular; pero, más en desacuerdo estoy que, si se habla de 500 millones de pesos de un adeudo, que se vaya a darle 150 millones a un particular por hacer el trabajo que el Ayuntamiento debe hacer, y que ya tiene el recurso humano para hacerlo y que ya le está costando.

“Desafortunada la propuesta del Ayuntamiento, no sé si sea del Presidente Municipal, no sé si sea de alguna Comisión, no lo sé, pero muy desafortunado; incluso, ya que se están yendo, salgan con esta propuesta”, agregó.

Zamora García recomendó a los regidores de La Paz que, si no quieren ser repudiados por la ciudadanía, como lo han sido otros, no deberían de aprobar dicha propuesta; pero, al final, dijo que queda bajo su conciencia y responsabilidad.

“Yo les recomiendo a los señores regidores que, después de lo que les pasó a los regidores de Los Cabos, actúen con seriedad y no salgan como los anteriores, repudiados por la ciudadanía.

“Sin lugar a duda […] si los señores regidores se quieren exponer al repudio ciudadano, pues, bajo su responsabilidad y bajo su conciencia”.

En ese mismo sentido, añadió: “Yo espero que los señores regidores reflexionen, que piensen en el ciudadano y pongan a trabajar a las áreas jurídicas, a las áreas de catastro, en lo que, desde que llegaron, tuvieron que haber hecho”.

Por último, el legislador del PAN en BCS señaló que la justificación dada por la Tesorería Municipal, de declararse incompetentes, es decir, no contar con el personal ni los recursos para realizar dicho trabajo, no es un pretexto, pues indicó que el área jurídica del Ayuntamiento cuenta con más de 30 abogados que pueden hacerlo.

“No es pretexto, en el departamento jurídico hay alrededor de 40 abogados, sé que hay 30 ó 40, para redactar los requerimientos, me parece que es algo sencillo; y, también, sabemos que hay mucho personal en el Ayuntamiento que puede hacer esta función […] es un trabajo que se tiene que hacer por la gente que ya está laborando y que además el recurso quede; por qué pensar en que 150 millones de comisión de vayan a otro estado, francamente, me parece muy absurda la propuesta”.