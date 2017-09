Niega alcalde de La Paz impulsar a diputados de BCS; “no soy el que sacará candidatos”, dice

Asimismo, dijo que la invitación es para todos, sean o no del distrito o no, o incluso federales, así como la decisión de asistir o no a los eventos que el Ayuntamiento de La Paz realiza

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rosalva Tamayo Aguilar, hiciera un reclamo al alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, respecto a la constante presencia de algunos diputados en los eventos públicos del Ayuntamiento con el fin de promoverse, este último aseguró que él no es el partido ni el que sacará a los candidatos, negando impulsarlos políticamente.

“Para empezar, yo no soy el partido, el que sacará los candidatos será en partido en su momento, yo sería muy feliz si fueran los 6 diputados”.

Martínez Vega dijo que el tema ha generado mucha controversia, pero, al final, él hace la invitación a todos los diputados del municipio, y si va uno o todos, él va “acuerpado”.

“Ha habido mucha controversia, pero yo se los he dicho en los desayunos a mis 6 diputados de La Paz, si van los 6 a mis reuniones, yo voy acuerpado, a todos les hago invitación oficial y tengo firma de recibido de todos”.

Asimismo, dijo que la invitación es para todos, sean o no del distrito o no, o incluso federales, así como la decisión de asistir o no a los eventos que el Ayuntamiento de La Paz realiza.

“Si va uno o dos, es problema de ellos, yo a todos los invito, a los diputados federales igual […] Si no son del distrito, yo no puedo impedirlo”.