 Nivel del fútbol femenil en BCS está atrasado respecto a otros estados de la región: Insude

La Paz, Baja California Sur (BCS). El director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude), José Ávila Geraldo, reconoció que el fútbol femenil en Baja California Sur está un poco atrasado comparado con otros estados de la región, y que, por consiguiente, hace falta mucho trabajo, pues nunca se ha clasificado a un equipo a la Olimpiada Nacional en la categoría. Oficialmente, ante la Asociación Sudcaliforniana de Fútbol Amateur (ASFA) existen 714 jugadoras afiliadas en 45 equipos.

“Yo he visto en lo que es la región, lo que es Baja California, Sonora y Sinaloa, pues sí están mucho más avanzado que nosotros, tan es así que jamás hemos clasificado a un equipo femenil, ni varonil, me parece, en la Olimpiada Nacional; sí estamos lentos en esa parte, nos falta trabajo, nos faltan entrenadores especialistas – que debe de haber –, pero nos falta que se pongan a trabajar con las mujeres y empezar a crecer ese sector del deporte.

“Ligas sí hay, femenil, y hay ligas de niñas, que es de donde nosotros sacamos todo el semillero para generar los estatales en el tema de fútbol; hay un descontrol en el tema de las afiliaciones y todo lo que son estos juegos y este desarrollo, ahorita ya se está normando, ya hay, por parte de la Asociación de Fútbol del estado, ya tiene muchas afiliaciones, ha ido creciendo poco a poco, no ha sido fácil, pero en el tema de mujeres, en el fútbol femenil, le ha costado un poco más de trabajo, empezar constituir a las ligas y tratar de ordenar”, agregó el funcionario estatal.

Por su parte, Juan Manuel Pérez Amparán, presidente de la ASFA informó que, de todas las afiliaciones que existen en la entidad, entre hombres y mujeres, las féminas representan apenas el 9.98 % de este universo, y quienes ya están registradas ante la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) en categoría Amateur.

“La Asociación Sudcaliforniana de Fútbol Amateur cuenta con un total de 7,153 afiliados al Sector Amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, ubicándonos en el dieciseisavo lugar a nivel nacional, cuarto lugar en cuanto a porcentaje de población afiliada y octavo lugar en porcentaje de crecimiento de afiliación. En lo que respecta al fútbol femenil se cuenta con 714 jugadoras distribuidas en 4 municipios, lo cual representa un 9.98% del total de afiliados.

“Los principales municipios con aportación de jugadoras femeniles son: Los Cabos, 16 equipos y 272 jugadoras; La Paz, 11 equipos y 176 jugadoras; Mulegé, 11 equipos y 154 jugadoras; y, Comondú, 7 equipos y 112 jugadoras”.

Ávila Geraldo explicó que este número de afiliaciones no significa que sean todas las mujeres que se dedican a practicar este deporte, pues todavía tienen problemas con la cultura de la afiliación; incluso, hay chicas que están en varios equipos a la vez.

“Lo que tenga la Asociación no quiere decir que sean todas, porque no hay todavía la cultura de afiliación, porque pasa también que una niña juega en una liga y se afilia a ésta, y quiere jugar en otra, por lógica se tendría que afiliar a esa también, y hay unas que juegan en 2, 3 ó 4 ligas y esos costos no les conviene mucho, no se determina muy bien cuál es el número de mujeres; aquí habría que entrar en la dinámica de ordenar lo que son las afiliaciones, que estén en regla, que les conviene, porque una vez afiliados tienen un seguro”.

En ese sentido, como son los mismos equipos que, al organizarse como tal, es que existe este problema de mantener un orden en la afiliación, agregó el Director del Insude. “Ellos mismos, esto es libre, cada quien hace su equipo, ya sea de colonia, de escuela, de trabajo, en donde se muevan, y ellos se forman; de hecho, ellos se afilian, ellos crean sus roles de acuerdo a la liga, ahí no tenemos que ver nosotros.

“Mucho de esto va relacionado con los campos de fútbol, si tú vas y checas horarios en los que están metidos hombres y mujeres, pues no es porque no se les deje participar a las mujeres, sino porque no hay quién llegue con los equipos y estas ligas para entrar en los campos; obviamente, con el trabajo de la Asociación, lo que estamos haciendo nosotros es ser respetuosos en que la Asociación lleve el control de todas estas ligas, tanto de la femenil como de la varonil, estamos esperando que nos diga qué hay que hacer para desarrollar todo lo que es el deporte del fútbol femenil”, dijo.

Sobre la promoción de este deporte en el estado, a través de torneos, Ávila Geraldo explicó que todavía se realizan mediante empresas que patrocinan todo, desde la organización hasta la promoción de los mismos, esto igualmente, en las categorías amateurs.

“La Copa Coca-Cola se sigue haciendo, está también la Copa Telmex, está la Copa Scotiabank, ellos siguen con la dinámica de hacerlo por todos los estados, generan sus propios torneos y sacan sus campeones estatales para que vayan a un nacional; ellos traen un concepto, su economía, la promoción, todo, desde los municipios, en ambas categorías”.

Finalmente, el Director del Insude comentó que el trabajo de ellos termina en las olimpiadas nacionales, y que es difícil llevar a las jóvenes a desarrollarse aún más en este deporte; y, sólo en caso de que quieran entrar a una etapa de alto rendimiento, es la Comisión Nacional del Deporte la que lleva el seguimiento a través de las federaciones.

“Fíjate que ese es un tema, que es un problema ya muy viejo, de qué hacen en ese espacio en el que los jóvenes terminan de participar en olimpiadas, para darles un seguimiento y seguir en el alto rendimiento y seguir con el camino de ir a un Centroamericano, un Panamericano o una Olimpiada; hay unos aires ahí muy fuertes, esos aires, los únicos que los pueden cubrir para buscar eso son las federaciones, que hacen sus torneos nacionales y es donde los muchachos van creciendo; por parte de los estados, hasta ahí termina el trabajo de seguimiento, de acuerdo a las normas y fichas técnicas que manda Conade […] hay un espacio para ver quién va a seguir y quién no”.

“Como parte de los trabajos de promoción, difusión y desarrollo del fútbol femenil en el estado la Asociación Sudcaliforniana de Fútbol Amateur opera la Liga Nacional Femenil en las categorías SUB 13, SUB 15 y SUB 17 la cual es considerada la única liga oficial avalada por la Federación Mexicana de Fútbol y semillero de la próxima Liga Profesional de Fútbol a iniciar en septiembre de 2017. Adicionalmente, contamos con el Torneo Nacional Femenil categoría libre avalado por Femexfut”, agregó el Presidente de la ASFA.