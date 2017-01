No debe aumentar tarifa; primero que cumplan compromisos: ‘Cómo vamos La Paz’

"Vamos viendo cuántos son sus gastos, cuáles son sus ingresos, va a haber muchas soluciones antes de subir el precio", dijo Lucía Frausto, directora del observatorio ciudadano

La Paz, Baja California Sur (BCS). Es imposible que la ciudadanía pueda pagar una tarifa de transporte público de hasta 18 pesos por viaje, por lo que primero se deben reorganizar rutas y cumplir con compromisos acordados para lograr ahorros antes de autorizar un aumento, exigió el Observatorio Ciudadano “Cómo Vamos La Paz”.

“Nada, cero, primero se debe tener la información de sus gastos de operación, tener estudios técnicos”, dijo Lucía Frausto Guerrero, directora del observatorio. “Solo porque subió el combustible no se debe subir la tarifa”, sostuvo, en entrevista con BCS Noticias.

“Vamos viendo los gastos reales. (Ese estudio) no lo tiene nadie. Vamos viendo cuántos son sus gastos, cuáles son sus ingresos, si el chofer se queda con la mitad, porque no es un cobro adecuado, de esos 10 pesos que cobran actualmente cuanto generan, si pagan impuestos, si no los pagan, hay que ver esos números, y va a haber muchas soluciones antes de subir el precio”, dijo Frausto.

Además, pidió al alcalde Armando Martínez Vega que publique la propuesta de incremento hecha a principios de esta semana a través de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

Según Martínez Vega, la Canacope pidió subir la tarifa “a entre 17 y 18 pesos”, luego del aumento en los precios de los combustibles, algo que según Frausto, “es imposible pagarlo”.

Pero según Frausto, hay opciones que se pueden tomar. “De las promesas tras la aprobación de la tarifa de 10 pesos, nadie cumplió, y ahora aumenta el precio del combustible y quieren aumentar la tarifa nuevamente. Primero tienen que hacerse responsables de no haber cumplido”, exigió.

Una de esas propuestas era reorganizar las rutas ya que muchas llegan al centro, desde donde el 40% de los pasajeros suelen transbordar. “Lo ideal sería comprar tu tarjeta, abonarle a esa tarjeta, que el chofer no maneje dinero, que exista un sistema integrado donde no se paguen transbordos”, dijo la directora. “No importa que sea a otra unidad de otro sector”.

Frausto se declaró a favor de abrir una nueva central de transporte junto al Ayuntamiento de La Paz, ya que “ese es el nuevo centro”.

“Los transportistas recorren 51,000 kilómetros diarios, si tenemos que llegar al centro y no podemos tener una estación de transferencia en Soriana, si se tiene que venir hasta el centro a tomar la otra ruta, todo eso es un desperdicio de combustible bárbaro”, dijo.

“Hay ciudades y llegas y te puedes subir al transporte público pero aquí te pierdes porque no sabes ni qué transporte tomar”, dijo. “El usuario y ellos mismos ahorrarían en tiempo, en recorridos, en menos desgaste de sus unidades, se debe pensar en reestructuración de rutas antes de pensar en cualquier aumento”, insistió.

Además, el observatorio se pronunció a favor de revisar el padrón de estudiantes para actualizar las credenciales y no se pueden hacer buenas credenciales que no son de estudiantes, como las del programa Juventud Paceña. “No se deben hacer válidas”, agregó.

Según Martínez Vega, la propuesta presentada por los transportistas será turnada a la comisión de Transporte que deberá elaborar un dictamen. Sin embargo, los regidores integrantes de la comisión hasta ahora no han recibido comunicación oficial al respecto.

En tanto, Sara Barocio, dirigente de la Canacope, advirtió durante una entrevista con BCS Noticias que iniciarán protestas si no se autoriza en los próximos días el aumento en la tarifa.