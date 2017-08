No vamos a cometer los mismos errores de querer ser siempre los mismos en el PRI: Barroso

Barroso Agramont reconoció que actualmente se ve a un PRI fraccionado y sin espacios en la administración pública, y aseguró que divididos nunca van a ganar; por lo que señaló que ahora se necesita buscar a nuevos rostros

La Paz, Baja California Sur (BCS). El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Barroso Agramont, declaró que no cometerán los mismos errores de antes, al querer ser siempre los mismos que participan en los procesos electorales, sino que deben de aprender de los errores, volteando a ver a caras y gente nueva hacia las elecciones 2018.

“Vamos por buen camino, vemos a un partido fuerte, un partido echado para adelante; y como lo dije desde un principio, no solamente de este proceso, estoy listo para apoyar a los nuevos cuadros que quieran participar rumbo al 2018, no vamos a cometer los mismos errores de querer ser siempre los mismos, sino aprender las lecciones, y vemos en el PRI, hay capacidad, hay gente y hay ganas de trabajar”.

Respecto a la posibilidad o intención de dirigir al PRI a nivel estatal, comentó que esperará los acuerdos y condiciones que se den en el interior del tricolor; pero, expresó que es una aspiración para cualquier priista el poder ser el dirigente en el estado.

“Yo esperaré los acuerdos nacionales que se den, las condiciones y donde me ocupe mi partido ahí estaré, no hay aspiración mayor para un priista que dirigir los rumbos de su partido en su estado; yo he tenido la oportunidad, estoy seguro de que, si en su momento así se me diera, trabajaré con muchas ganas”.

Barroso Agramont reconoció que actualmente se ve a un PRI fraccionado y sin espacios en la administración pública, y aseguró que divididos nunca van a ganar; por lo que señaló que ahora se necesita buscar a nuevos rostros.

“Por mi parte, hay convocatoria a la unidad, hay ganas de trabajar unidos; más que yo, soy el claro ejemplo de que divididos nunca vamos a ganar. Hoy hay que echarnos para adelante, a buscar nuevos cuadros, nuevos rostros, nuevas caras; yo creo que, si al PRI le va bien, a todos los priistas les va bien, si pasa como en la elección pasada, que algunos le apostaron a la derrota, hoy por hoy vemos un PRI fraccionado, sin espacios dentro de la administración pública y no hemos tenido la oportunidad de demostrar lo que podemos hacer si ganamos”.