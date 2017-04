No están considerados dentro del presupuesto los nuevos partidos políticos: Finanzas BCS

"Obviamente, como Secretario de Finanzas, te diría que todo incremento de gasto, pues no es posible", señaló Isidro Jordán Moyrón

La Paz, Baja California Sur (BCS). El secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Isidro Jordán Moyrón, declaró que dentro del presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo no se tiene contemplado el tema de los nuevos partidos políticos; por lo que se tendrá que hablar con el Instituto Estatal Electoral (IEE) para revisar la situación.

“No están considerados dentro del presupuesto los nuevos partidos políticos, una vez que les den su registro, habremos de tener la plática con estos institutos que son autónomos y ver la necesidad que se va a requerir”.

Cabe recordar que, desde el 2016, la organización ciudadana BCS Coherente, busca conformarse como partido político en Baja California Sur; en diciembre lograron obtener los requisitos de afiliaciones y asambleas necesarias para que, ahora, en el 2017, los consejeros del IEE determinaran si se aprueba o no.

En ese sentido, y sobre la viabilidad, por el momento, para el Gobierno del Estado de que se creen nuevos partidos políticos, Jordán Moyrón dijo que ese tema le correspondería responderlo la Secretaría General; pero, en su calidad de titular de Finanzas, “todo incremento de gasto, pues no es posible”.

“Es un tema que le corresponde a la Secretaría General de Gobierno, no me gustaría pronunciarme por eso; obviamente, como Secretario de Finanzas, te diría que todo incremento de gasto, pues no es posible”.

En otro tenor, el Secretario de Finanzas señaló que todavía se está trabajando en diseñar el mecanismo para realizar el cobro del aprovechamiento a los turistas extranjeros que pernocten en Baja California Sur; asimismo, comentó que, el destino de éste podría ser a diversos rubros, pues la entidad tiene necesidades en contante cambio.

“Estamos en la parte del diseño de la mecánica de cómo hemos de cobrar el recuerdo; si bien es cierto, ha habido inquietudes de que a dónde habrá de destinarse, por hoy, tenemos muchas necesidades que pueden ser cambiantes, queremos que ese recurso, una vez que lo tenga el Estado de Baja California Sur, se pueda definir y transparentar e informar directamente, no solamente al Congreso del Estado, sino a los medios de comunicación y sociedad civil”.

Por último, Jordán Moyrón manifestó su confianza en que los tribunales federales darán la razón al Gobierno del Estado, respecto a los amparos que interpusieron los hoteleros de Los Cabos, quienes rechazaban se aplique este cobro.

“México es un país de leyes, en donde cada quién tiene derecho de buscar, si siente que se está violentando algún derecho, y en este caso nosotros como Estado, creemos que no es un acto anticonstitucional y que la justicia federal va a estar de nuestro lado al sobreseer el caso”.