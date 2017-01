No habrá desabasto de gasolina en BCS siempre y cuando no se bloqueen vías de distribución: De la Peña Angulo

De la Peña Angulo reiteró que en la geografía estatal, no hay desabasto de combustible, está garantizado por parte de Pemex en toda la entidad y no lo habrá

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Secretario General de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, aseguró que la alza en el precio del combustible es un tema de preocupación, aseguró que en la entidad no hay desabasto de combustible, siempre y cuando no se bloqueen las vías por las que se distribuye.

El funcionario, dijo que es importante que los manifestantes sean respetuosos de terceros que hacen uso de las vías de tránsito por los que se distribuye el combustible, además de que no se afecte a terceros, empresarios y vehículos particulares, mencionó

“El gobierno del Estado, estamos conscientes del descontento que ha generado el aumento a los combustibles en todo México y en nuestro estado, por lo que hacemos un llamado muy respetuoso a toda nuestra gente para que nos manejemos con mucha cautela y civilidad, sabemos que es un momento difícil que saldremos adelante como siempre cuando hemos tenido momentos de crisis con mucha fuerza, los mexicanos y por supuesto en Baja California Sur, y que en esta ocasión no puede ser la excepción”, expresó De la Peña Angulo.

En ese sentido, el funcionario estatal comentó que el Gobierno del Estado de Baja California Sur respetará las manifestaciones ciudadanas que se lleven a cabo de manera pacífica, a fin de garantizar el derecho de otros ciudadanos a transitar libremente.

De la Peña Angulo reiteró que en la geografía estatal, no hay desabasto de combustible, está garantizado por parte de Pemex en toda la entidad y no lo habrá, siempre y cuando no se esté bloqueando las carreteras ni los lugares donde se estará haciendo la distribución, dijo.

“Estamos en la mejor disponibilidad de escuchar las demandas de la sociedad, a fin de poder llevarlas a la mesa donde se abordarán, entre otros temas, la alza de los precios del combustible en la próxima reunión a celebrarse de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago)”.