“No son los tiempos” electorales; “el compromiso es cumplir con los paceños”: Alcalde La Paz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, declaró que todavía no son los tiempos electorales para hablar de una aspiración para un cargo de elección popular, como una diputación federal o una senaduría, pues aseguró que el compromiso es “cumplir con los paceños”.

“No, no sabemos todavía, no son los tiempos, ahorita el compromiso que hay es cumplir con los paceños, traemos muchos proyectos encima, el tema del panteón, el tema de la licitación, de todos los programas que tenemos pendientes de cumplir en todos los servicios, los bosquejos de proyectos qué aterrizar”.

En ese mismo sentido, Martínez Vega comentó que hasta ahora, no ha pedido ni anunciado el solicitar alguna licencia para buscar otro cargo, pues señaló que, lo que se ha oído al respecto, son especulaciones que hay; pero, no descartó ninguna posibilidad, pues dijo “llegarán los momentos y tomaremos decisiones”.

“No, estamos trabajando, no hemos anunciado ninguna licencia, más lo que se especula por fuera; pero, nuestro compromiso es seguir trabajando. Llegarán los momentos y tomaremos decisiones, pero ahorita es seguir trabajando como cuando entramos”.

El primero de los ediles del Ayuntamiento de La Paz indicó que deben ser los ciudadanos quienes valores si él debe seguir en el puesto como Presidente Municipal o buscar otra posición, de acuerdo con el trabajo que ha realizado en prácticamente, 2 años de administración.

“Yo, personalmente no podría opinar, son los ciudadanos los que van a valorar si han visto con buenos ojos nuestro trabajo […] finalmente, en mi vida personal siempre, para desear una candidatura trato de valorar la opinión de los ciudadanos a través de instrumentos de medición que me diga si la gente quiere que busques algo o que siga, si no, para qué pelear una candidatura”.