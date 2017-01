“No me quiero equivocar nada más yo solo”: Alcalde La Paz sobre tarifa de transporte público

"Pero lo voy a abrir a los foros a través de la Comisión de Transporte, a foros ciudadanos, estudiantes, padres de familia, asociaciones, observatorios”, comentó Armando Martínez Vega

La Paz, Baja California Sur (BCS). El alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, sobre el tema de la autorización en la tarifa del transporte público, declaró que “no se quiere equivocar nada más él solo”, por lo que se tendrá que colegiar, pues es un tema que se debe de atender con mucha responsabilidad.

“Lo he dicho siempre, las decisiones que nos pegan tenemos que ser colegiadas, no me quiero equivocar nada más yo solo, tenemos que colegiarlo y, con mucha responsabilidad, atender este tema”.

En este mismo sentido, Martínez Vega señaló que todavía no se tiene nada resuelto, se realizará un estudio y se abrirá el tema en foros, con los mismos transportistas, la sociedad civil en general, asociaciones, entre otros.

“No tenemos nada, no queremos ser irresponsables, vamos a revisarlo, se va a hacer un estudio, ya hay un avance, pero lo voy a abrir a los foros a través de la Comisión de Transporte, a foros ciudadanos, estudiantes, padres de familia, asociaciones, observatorios”.

Finalmente, el Presidente Municipal reiteró que ya se les dio lectura a las solicitudes de 2 agrupaciones de transportistas, pues su trabajo es escuchar las peticiones de todos.

“Le dimos lectura a los documentos que presentan 2 agrupaciones que aglutinan taxis, colectivos […] como Presidente Municipal tengo la obligación de escuchar a todos los entes económicos”.