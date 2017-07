“No tengo nada que declarar”, dice Rector de UTLP sobre falta de título para ocupar cargo

Respecto a si saldría a dar una declaración, explicación o a desmentir la información sacada a la luz por el medio de comunicación, señaló que el tema estará a su consideración, mas no quiso abundar en éste

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que días atrás se diera a conocer a través de un medio de comunicación, que el rector de la Universidad Tecnológica de La Paz (UTLP), Allan Alexander Amador Cervantes, se ostentaba como licenciado cuando carecía del título profesional para ocupar el cargo, éste declaró que “no tenía nada que decir al respecto” y quien quiera constatar la veracidad de esto, puede buscar en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“No tengo nada que, en este momento que, en este momento no estoy físicamente en la ciudad como para trasladarme a dar una opinión […] y, pues es lo que te puedo decir, no tengo nada que decir al respecto, puesto que la verdad está, quien quiera constatar, puede acudir a la Secretaría de Educación Pública, no tengo nada que decir al respecto”, respondió a una entrevista telefónica para BCS Noticias.

Respecto a si saldría a dar una declaración, explicación o a desmentir la información sacada a la luz por el medio La Tijereta, señaló que el tema estará a su consideración, pero, nuevamente, no quiso abundar en éste.

“No, no tengo nada que decir al respecto […] eso ya estará en mi consideración, pero no tengo nada que decir al respecto”.

Por último, Amador Cervantes expresó que él habló y dijo lo que tenía que decir con quien tenía que hacerlo, esto después de ser cuestionado sobre si, al no dar una postura acerca del tema, dejaría paso libre a especulaciones y a dudas de los mismos alumnos de la UTLP que dirige.

“Por supuesto que no, yo ya, con quienes tenía que hablar y a quienes les tenía que decir, ya lo hice; lo que tenía que hablar con respecto a lo que tenía que decir, ya lo hice y no tengo nada más que decir ni declarar al respecto”.