“Yo no ocupo promoción” en eventos del alcalde de La Paz, responde Marco Puppo a regidora del PRI

La Paz, Baja California Sur (BCS). Después de que la regidora en La Paz del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rosalva Tamayo Aguilar, manifestara su inconformidad sobre la presencia de los diputados de Baja California Sur en los eventos públicos del alcalde, Armando Martínez Vega, aseverando que se estaban aprovechando de la imagen de éste, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Marco Antonio Almendáriz Puppo, respondió que, en su caso, él no necesita promoción alguna, pues él acude tras la invitación del munícipe paceño.

“Yo no ocupo promoción, la promoción yo no la ocupo, la gente lo que ocupa, lejos de promociones es atención.

“Lo seguiré haciendo con mucha responsabilidad, y le mando decir a la regirá Rosalva, que si tiene algún inconveniente, que se sume también a mis trabajos que ando recorriendo en las colonias. Aquí no hay que politizar, de hacer de situaciones absurdas un tema de acompañamiento, cuando hay temas más trascendentes y más importantes que cuidar, como el bienestar para los paceños […] Aquí no hay que trabajar con los colores, hay que trabajar con la responsabilidad que le dio, a ella y a un servidor, la ciudadanía”, resaltó el diputado panista.

Almendáriz Puppo dijo que, si acompaña al Presidente Municipal es porque atiende a la invitación que éste le hace, y, por otro lado, por ser parte del Poder Legislativo el cual autoriza los presupuestos a los gobiernos; asimismo, aseveró que, aunque respeta a la regidora, él continuará participando en este tipo de eventos.

“La regidora Rosalva merece mucho respeto, no tengo nada en contra de ella, es algo que voy a seguir haciendo, no una, sino muchas ocasiones, acompañando al Presidente Municipal porque es mi obligación como legislador: primeramente, nosotros somos los que autorizamos en determinado momento, un presupuesto para el Gobierno del Estado y trabajar de manera coordinada con los ayuntamientos.

“Es un trabajo que está haciendo Armando Martínez de manera institucional, Armando les corre la invitación a todos los diputados locales de aquí del municipio de La Paz”, añadió.

Finalmente, indicó que él es un diputado no de un solo distrito o municipio, pues la ciudadanía los eligió como representante en todo Baja California Sur.

“Si de alguna u otra manera, algunos no tienen la posibilidad de ir, será porque soy un diputado que me gusta estar con la gente y me gusta visitar las colonias, no soy un diputado flojo, soy un diputado comprometido con la gente que me dio la oportunidad de votar por un servidor; al final del día, nos dio la confianza de representarlos no nada más en un distrito, en todo el municipio de La Paz y en todo el estado”.