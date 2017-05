“No podemos decir que aquí no se ha dado” bullying por preferencias sexuales: SEP BCS

"En Los Cabos es donde hemos tenido algunos casos, en bachillerato y secundaria”, informó el Secretario de Educación en BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). El tema del bullying o acoso en las escuelas de Baja California Sur por expresar de manera abierta o no las preferencias sexuales de los jóvenes existe, confirmó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Héctor Jiménez Márquez, “no podemos decir que aquí no se ha dado”, principalmente en secundaria y bachillerato en Los Cabos.

“Sí los hay, sí se han dado, no podemos decir que aquí no se ha dado, los hemos canalizado hacia las instancias de la Secretaría para darles el apoyo […] En Los Cabos es donde hemos tenido algunos casos, en bachillerato y secundaria”.

La forma en que los compañeros acosan a los jóvenes que manifiestan su preferencia sexual se da en excluirlos de actividades o con burlas hacia ellos. Jiménez Márquez dijo que el problema no se resuelve en que se enfrenten entre éstos, sino que los primeros hagan conciencia de que puede haber diferencias de gustos, lo cual no debe de ser motivo por darles tratos distintos.

“Principalmente el tema de la exclusión, de excluirlos o de las burlas. Y yo lo reitero, el tema va enfocado a darle fortalezas a quien tiene una agresión, pero con eso no resolvemos el problema, el problema de la exclusión es un tema de mayorías, mientras no hagamos conciencia en el grupo de que podrán tener diferencias el niño, la niña, el joven, de que no le hagamos ver que esas diferencias no nos obligan a que reciban un trato diferencial”.

El Secretario de Educación en la entidad afirmó que se procura prestar atención a estos casos; y, en dado momento de detectar alguno, se les asesora a los alumnos. Asimismo, indicó que se trabaja en el tema de la inclusión, no sólo en estudiantes que manifiestan una preferencia distinta a la heterosexual, sino con aquellos que tienen una discapacidad, a los que profesan una fe o religión o ideologías políticas.

“Hemos estado atentos a todos estos casos, sí se suscitan, y bueno, a través de nuestras estructuras de Educación Especial, áreas de apoyo psicológico, estamos brindando la asesoría. Traemos toda una estrategia en el tema de la inclusión, no solamente en el tema de quien tiene una discapacidad, sino que tiene un tema de las preferencias sexuales, religiosas, políticas, a que se dé una convivencia sana”.

Finalmente, Jiménez Márquez comentó que, aunque hay parejas hombre-hombre y mujer-mujer que tienen hijos, no tienen el registro de que éstos acudan como tal a las escuelas de los menores. “Hasta ahora no tenemos registro como tal, pero sí los hay”.