No hay relajamiento de autoridades tras repunte de ejecuciones en BCS: Álvaro de la Peña

La Paz, Baja California Sur (BCS). Después varios días en donde se notó una reducción en el número de ejecuciones en Baja California Sur, principalmente en La Paz y Los Cabos, y ahora, de haberse presentado de nueva cuenta un repunte en éstas, el secretario general del Gobierno del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, aseguró que dicha alza no se debió a que las autoridades se hayan relajado, sino a un reacomodo de los grupos delictivos de la zona.

“No, de ninguna manera, no ha habido relajamiento; al contrario, seguimos trabajando, no podemos dejar de observar los operativos, los resultados que se han obtenido, detenciones, el desmantelamiento de células, por supuesto que, a un grupo criminal no le gusta que le decomisen droga […] hay reacciones, aquí y en todo México, de los grupos criminales”.

De la Peña Angulo reconoció el repunte de los hechos violentos tras un tiempo de calma, pero dijo que los grupos delictivos están reacomodándose, tanto por las capturas de los capos importantes del crimen organizado, así como las luchas internas de éstas.

“Sí, hubo un repunte, pero no es porque se haya relajado, fue porque está habiendo un reacomodo también en todo el país de estos grupos, sobre todo en el Pacífico, por la detención de un capo importante, pues hay lucha de poder al interior”.

Asimismo, el Secretario General de Gobierno agregó: “Eso no nos va a detener, vamos a seguir adelante trabajando, para que esto realmente se contenga como ya lo hemos estado haciendo; son picos que, incluso, ya los habíamos platicado con ustedes”.

Por último, De la Peña Angulo lamentó la muerte de un menor de edad en uno de los hechos registrados días atrás en el municipio de Los Cabos; pero, por otro lado, invitó a la ciudadanía a denunciar a las personas que estén armadas, a los vecinos que saben que está relacionada a este tipo de actividades.

“Lamentamos demasiado, aquí y en todas partes en donde pueda suceder esto, son personas inocentes que están en el lugar y momento equivocado […] pero tenemos que seguir adelante, y sobre todo, detener a esos agresores, esas personas que están causando tanto daño; tenemos que denunciar todas las personas, si vemos a alguien armado, o que lo tenemos de vecino, no es posible que no hagamos algo al respecto las personas que nos consta cómo anda esta gente; alguien tiene que ver a estos delincuentes en sus viviendas”.