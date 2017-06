Esto no es un rin para estarnos enfrentarnos fuera del proceso: PGJE BCS sobre caso John Moreno

"Creo que aquí se está confundiendo el ofrecer las pruebas con el agredir, difamar y expresar de manera muy soez, algo que no se tiene probado todavía", dijo el Procurador de BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). “Esto no es un rin para estarnos enfrentarnos fuera del proceso”, declaró el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Baja California Sur, Erasmo Palemón Alamilla Villeda, tras las expresiones y comentarios en redes sociales, medios de comunicación y en manifestaciones afuera de las instalaciones de dicha dependencia, respecto a la detención del abogado, John Moreno, la cual señalan de haberse hecho con documentos falsificados.

“Yo lo único que puedo decirles es que hay un juez que recibe las pruebas y es el que tendrá que tomar las decisiones. Esto no es un rin para estarnos enfrentarnos fuera del proceso, el proceso es muy claro y tiene que ser a través de los medios procedimentales, no en expresiones, perdón, pero no sé en qué universidad lo enseñen”.

Alamilla Villeda dijo respetar todo lo que emprenda la parte defensora de John Moreno; pero que, en el caso de las expresiones manifestadas en el caso, aseveró que “se está confundiendo el ofrecer las pruebas con el agredir, difamar y expresar de manera muy soez, algo que no se tiene probado todavía” sobre el mismo.

“Lo que yo veo aquí, desde luego yo me manifiesto muy respetuoso en todas las acciones que realice la defensa, todos y cada uno me merecen el mayor respeto, pero creo que aquí se está confundiendo el ofrecer las pruebas con el agredir, difamar y expresar de manera muy soez, algo que no se tiene probado todavía.

“Entonces, yo creo que aquí, lo que debe de hacerse es que nosotros busquemos la manera de llevarle al juez todo lo que tengamos y que sea una autoridad judicial la que determine, porque si no, vulneramos el estado de derecho si empezamos a hacer este tipo de expresiones, descalificaciones, agresiones, eso no puede ser”, añadió.

Asimismo, el Procurador del Estado señaló que, cuando un defensor presentar las pruebas apegadas a la ley, no habrá ningún juez que las rechace, por lo que invitó a llevar ante éste los argumentos correspondientes.

“Cuando estudiamos la Universidad, no tomamos las materias de gritos, expresiones, vulgaridades, tomamos Derecho Constitucional, Derecho Procesal, y esas materias, y con base en ello, tenemos que llevarle al juez todos los argumentos que tengamos; a ningún defensor, en tanto las pruebas que ofrezca estén apegadas a ley, ningún juez se las va a rechazar”.

Finalmente, Alamilla Villeda comentó que ambas partes deberán llevar ante el juez todos los medios para probar o no, lo que se está señalando en el caso; y con respecto a la PGJE, indicó que se llevan los asuntos de manera seria y profesional.

“Atendemos todos los asuntos con mucha seriedad y profesionalismo, se trata de la integración de un expediente de averiguación previa, y desde luego, tenemos que ser muy respetosos de todos los argumentos que tenga la defensa y los haga valer ante el juez, ese es el objeto del proceso, que tanto el Ministerio Público, como la defensa, lleven ante el juez todos los medios probatorios para acreditar o desvirtuar lo que existe”.