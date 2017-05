No sabíamos de ninguna demanda; la patente nos pertenece: propietario del Hotel California

Recordó que el hotel, desde 1950 ya contaba con el emblemático nombre, casi 3 décadas antes del estreno de la canción.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de la supuesta demanda que emitiera el grupo The Eagles en Estados Unidos, por los derechos del nombre de la canción homóloga, el diputado panista local, Alejandro Blanco, dueño del Hotel California en Todos Santos mencionó, que al momento, no se ha recibido ninguna notificación de la demanda, por parte de la autoridad oficial, además que, de ser así, el nombre se encuentra registrado debidamente ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI).

“Fue una noticia el día de ayer, yo estando allá en el Congreso que me llegó por medio digital, fue una noticia que la verdad desconocía hasta las 4 o 5 de la tarde, desconocía toda esta situación, te comento que esa demanda que se está llevando en Estados Unidos al parecer, no tiene nada qué ver con nosotros, aquí en México no hemos sido notificados por ninguna autoridad competente de dicha demanda”.

En ese sentido, mencionó que la relación con la que es, posiblemente, la canción más famosa de la banda de rock The Eagles, siempre ha sido manejado como un mito, una leyenda urbana que la gente ha venido confundiendo desde hace más de 30 años.

Sin embargo, reiteró que, incluso en la página oficial del hotel, se especifica que se trata de un mito, ya que ni los dueños ni el nombre, tienen relación alguna con los músicos estadounidenses.

“Nosotros adquirimos el hotel hace 15 años pero este rumor ya venía desde hace 25 o 30 años atrás, no lo promovemos como tal en el hotel, no tenemos los gráficos o los logotipos que utiliza la imagen de la canción, en todas las entrevistas que ha dado un servidor, siempre lo he manejado como una leyenda urbana, como un mito, que se relaciona más no tenemos ninguna relación”.

Además, justificó que el nombre de Hotel California, se encuentra debidamente registrado ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, y que todas las patentes para servicios de hotelería, souvenirs, restaurante y papelería, le pertenecen al inmueble todosanteño; sin embargo reiteró que no se hace alusión al logotipo de la banda o la imagen de la canción.

“Si algo tengo yo bien claro es que todas las patentes que tenemos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (Impi) todas las patentes las tenemos registradas a nuestro nombre para servicio de hotelería, servicio de restaurantes servicio de souvenirs, servicio en papel, todo lo tenemos registrados”.

Finalmente, recordó que el hotel, desde 1950 ya contaba con el emblemático nombre, casi 3 décadas antes del estreno de la canción.

“El hotel, está construido en 1947, se apertura y se inaugura en 1950 y desde entonces ya se llamaba Hotel California, o sea 27 años antes de la canción”.

Con información de Panorama Informativo