No se ha autorizado ni se hará para construir en zonas de riesgo en esta gestión: Gobierno BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). El titular de la Secretaría de Salud (SSA) en Baja California Sur, Víctor George Flores, aseguró que, en lo que va de la actual administración, se ha logrado reducir en un 90 % el número de casos de enfermedades asociadas al mosquito transmisor del dengue, zika o chikungunya.

“Con este monitoreo vamos viendo la cantidad de moscos, hay un proyectado; las acciones que venimos realizando, en sí, lo que más nos interesa es el impacto epidemiológico, a cuántos pacientes infecta, que es lo más importante […] el trabajo que estamos haciendo con la ayuda de la Federación que nos da recursos, pudimos disminuir el año pasado hasta en un 90 % el número de casos de estas enfermedades, de dengue, chikungunya y zika”.

George Flores indicó que Baja California Sur ya es una zona endémica, es decir, estacionaria, por lo que se debe de aprender a vivir con ello. “Cabe aclarar que aquí ya se considera una zona endémica, que es un lugar donde la enfermedad llegó para quedarse […] hay que aprender a vivir con esta situación. Y, en esta administración, la hemos disminuido hasta en un 90 % de las enfermedades”.

No obstante, y contrario a la reducción en el número de casos, el Secretario de Salud dijo que se busca que, con el 10 % restante, no se desborde y provoque una epidemia; pero, sentenció que, según las proyecciones se estima que el brote, después de las lluvias, pueda crecer hasta en un 50 %.

“Según las proyecciones, del 10 % que ya habíamos podido controlar, estamos esperando que se nos podría incrementar y convertirse en un 40 o 50 %, por eso estamos trabajando […] si no hacemos nada, se nos desborda y se nos hace no un brote, sino una epidemia, y es lo que estamos tratando de no llegar”.

Finalmente, comentó que ya recibieron la autorización del Gobierno Federal para que sea contratado un centenar de personas que trabajarían en el sector de vectores para eliminar a laos huevecillos del mosquito en las colonias donde hay mayor foco de un posible brote.

“Ahorita lo que queremos es que no se reactive […] nos está autorizando la Federación la contratación de 100 personas par vectores, para nuestro estado y para un período mínimo de 2 meses para atacar esto, no quiero que se me desborde lo que, hasta cierto punto, ya había yo controlado”.