“No se ha dejado de trabajar ni un solo día y ni un instante” en caso Max Rodríguez: PGJE BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). “Lo que sí les puedo asegurar, es que no se ha dejado de trabajar ni un solo día y ni un solo instante”, aseguró el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Erasmo Palemón Alamilla Villeda, al hablar sobre los avances de la investigación del caso del periodista Max Rodríguez.

“Sí, por supuesto, por supuesto que hay avances, tenemos confianza de que vayan apareciendo todos los elementos que permitan clarificar el asunto; lo que sí les puedo asegurar, es que no se ha dejado de trabajar ni un solo día y ni un solo instante, hemos estado muy persistentes en ir obteniendo información”.

Respecto a los avances de éstas, Alamilla Villeda señaló que, aunque hay más información en el tema, se darán a conocer a su tiempo por las instancias o el vocero correspondiente.

“En su momento se informará, porque el tema lo atienden dos instituciones distintas, Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur; de parte de la Procuraduría General de la República, tanto su delegación en BCS, como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. Entonces, cuando haya algún avance, seguramente les convocaremos y serán los voceros respectivos los que les irán informando de los avances”.

En otro tenor, el Procurador del Estado aclaró que la PJGE a su cargo no está rebasada en la conservación y en el manejo de cadáveres para sus necropsias de les respectivas; una vez pasados 3 días, y si las personas no son reclamadas por sus familiares, son enviados a la fosa común, y, a la fecha, son alrededor de 15 cuerpos los que han sido llevados a este lugar.

“Todos estos temas los hemos ido resolviendo de la manera que se han requerido, y por supuesto, no estamos rebasados […] los que no han sido reclamados por sus familiares y que no ha habido quién los identifique, no pasa de 15 ó 16 últimamente […] 3 días y ya enviarlos para allá (fosa común)”.

Para la conservación de los cuerpos a temperatura ideal para sus respectivas pruebas, Alamilla Villeda confirmó que tienen 2 refrigerados averiados, por lo que se tuvo que rentar uno para llevar a cabo esta función.

“Se alquiló un thermoking, que es una caja refrigerada para tener los cuerpos a la temperatura idónea, en tanto se reparan 2 refrigeradores que tenemos averiados y que ha sido muy complejo conseguir los dispositivos.

“Pero, también, algunos cadáveres se han enviado a la fosa común cuando ya se cubren los requisitos que establece la ley al respecto, es decir, que no hayan sido identificados o que su familia no los haya reclamado y que ya se han tomado las medidas, como tener muestras de ADN, fijarles una placa metálica que permite establecer nombre, datos de la carpeta de investigación, y además, que tengamos una geolocalización de dónde están sepultados para una evento posible posterior”, explicó.