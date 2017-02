No se ha visto grandes incrementos en los precios de los productos en Los Cabos: Canaco

Recomienda a los empresarios a no abusar de la alza de precio, pues explicó que si la materia prima sube, proporcionalmente deberá subir el producto final.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Miguel Ángel Germán Lugo, comentó que hasta el momento, pese a la alza del precio del combustible y la variación del precio del dólar, se han causado grandes incrementos en los precios de los productos en Baja California Sur.

“No hemos visto disminución en la cuenta, por que pues la vida continúa aún cuando son mas altos los precios, tenemos que adquirirlos de alguna u otra manera, no ha habido disminución en ese sentido; sin embargo, pues estamos siempre atentos a las modificaciones de los insumos y de los mismos productos que se ponen a venta por parte de los empleados, que los afiliados mismos estén atentos tanto en esos aumentos sean fuera de lo que es lo de los costos, lo que les haya aportado a ellos y estamos con la Profeco para que no vaya a haber abusos por parte de los empresarios”, comentó.

En ese sentido, el empresario comentó que, por su parte, recomienda a los empresarios a no abusar de la alza de precio, pues explicó que si la materia prima sube, proporcionalmente deberá subir el producto final.

“Es la recomendación de nosotros, a los empresarios afiliados es que no vayan a abusar en los aumentos de los precios, que si bien es cierto que ha habido aumentos pues hay que ir en ese mismo sentido de acuerdo a los costos que nos representen tanto la energía eléctrica como los combustibles, en ese mismo sentido debe ser en el que nosotros vayamos incrementando los precios y tiene mucho que ver lo que me cuesta, cuanto me cuesta alguna mercancía, si me cuesta 10 % más alto, yo tengo que aumentarle, en la misma proporción el precio de la venta”.

