No somos los castigadores de exfuncionarios; PGR dirá si son culpables o no: Alcalde La Paz

El presidente municipal de La Paz manifestó que, si se están girando órdenes de aprehensión en contra de ellos, es porque verdaderamente existen elementos para actuar

La Paz, Baja California Sur (BCS). El alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, declaró que la actual administración municipal no son los “castigadores” de los exfuncionarios o exalcaldes, sino que será la Procuraduría General de la República (PGR) quien determine si hay culpables o inocentes en las demandas por desvío de recursos; aunque, dijo que seguirá presionando para que el tema sea esclarecido.

“Sí, firme, vamos a estar esperando, así como la Procuraduría del Estado ha estado respondiendo, esperemos que PGR responda a todo este asunto […] yo no puedo decir nada hasta que no me diga Procuraduría General de la República que es inocente o culpable; mientras, la responsabilidad que me dieron las paceñas y los paceños, es no aflojar y meter presión para que este asunto se esclarezca, no somos nosotros los castigadores, es la Procuraduría la que dirá si hay alguna inocencia o alguna culpabilidad”.

Martínez Vega dijo conocer que los exfuncionarios ya se ampararon ante las órdenes de aprehensión que había contra ellos, y que, si ellos no cometieron ningún delito, lo deben de acreditar ante las autoridades.

“Tenemos entendido que hay órdenes de aprehensión, que se ampararon, el asunto está en Procuraduría, es un tema que lo tienen que dirimir las autoridades; y, si hay alguien que merece un castigo, que se ejerza, y si hay alguien que no es culpable, que lo acredite. En estos días […] vamos a ir a PGR a ver cómo va el avance que hay con las demandas federales, las 22 demandas que metimos, por alrededor de 800 millones de pesos”.

En ese sentido, el presidente municipal de La Paz manifestó que, si se están girando órdenes de aprehensión en contra de ellos, es porque verdaderamente existen elementos para actuar.

“Hasta donde tenemos entendido, pues si hay una orden de aprehensión es porque hay elementos en Procuraduría; dentro de ese seno tendrán que dirimir la defensa de ellos para acreditar si hay culpabilidad o no”.

Finalmente, agregó: “Sí, nos han notificado que han un procedimiento a seguir, nosotros solamente intervendremos si hay una información que hay que complementar”.