No somos los malos del cuento; el aumento de tarifa es una necesidad: Transportista La Paz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante el Foro de Consulta de Transporte, organizado por el Ayuntamiento de La Paz, en donde se busca socializar el aumento a la tarifa de este servicio público, Jaime González Valencia, integrante del Transporte Urbano Calafia, aseguró que, aunque muchos lo vean así, “no son los malos del cuento”, y que la petición de subir el costo del boleto, es una necesidad.

“Muchos dicen que somos los malos del cuento, y no lo somos, no somos los malos del cuento […] Dicen que no subimos la tarifa desde hace 3 años, y no es cierto, es desde el 2012, ya vamos sobre los 5 años.

“Para nosotros es una necesidad el aumento, independientemente de todo lo bonito que se hable aquí, de temas de transporte, de recuadro de rutas, de reorganización, de todo lo que se pueda decir aquí, para nosotros es una necesidad y yo lo necesito para subsistir”, agregó.

González Valencia aseveró que ningún negocio aguanta el impacto de los incrementos a los combustibles por más de 5 años, y más sin subir el costo a sus clientes; asimismo, dijo que, ni el Gobierno ni la sociedad, sino ellos son los únicos que absorben los aumentos

“No hay negocio sin costo, que tras 5 años de aumentos constantes nos hemos mantenido a flote, porque los únicos que lo absorbemos somos nosotros, ni la sociedad ni el Gobierno, nosotros únicamente […] No es fácil de estar de este lado […] Qué negocio aguanta 5 años con todo aguantando cada año […] principalmente el combustible, y todo sube con él, porque todo lo trae de fuera, y todo nos cuesta”.

Además, el transportista aseguró que no hay ningún miembro del gremio que “esté forrado de dinero”, pues todos pasan por penalidades para conseguir mantenerse en el negocio.

“Hablan de unidades nuevas, que son mejores, que gastan menos, sí, es verdad, pero una unidad nueva gasta una feria, mucho dinero; y, yo los invito, a cualquiera, a que venga con nosotros a hacer números y se dé cuenta de la realidad […] tiene un costo, un gasto. Yo no conozco a un solo transportista que esté forrado de dinero, ni uno solo, conozco muchos que pasan penalidades, que andan buscando un préstamo, para mantener una fuente de empleo”.

Finalmente, el integrante de Transporte Urbano Calafia agregó que el hecho de cambiar una unidad antigua por una nueva, tampoco es garantía, pues el costo del mantenimiento y reparación, sale igual o más caro que el vehículo en cuestión.

“Cambiar a una unidad nueva, que dicen que es más eficiente y gasta menos combustible, no es verdad; el último camión que yo compré me costó casi 300,000 pesos, que dicen que es basura de Estados Unidos; un camión nuevo aquí cuesta casi 2 millones de pesos, entonces compro una basura de Estados Unidos, en buen estado […] ese camión, en menos de 2 años me sacó lo que me costó originalmente el motor”.