No tenemos interés en ocultar información de muertes a causa de ‘Lidia’: Gobierno BCS 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de los comentarios vertidos en redes sociales sobre la supuesta existencia de más personas fallecidas durante el paso de la Tormenta Tropical ‘Lidia’ por Baja California Sur, el secretario general del Gobierno del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, aseguró que no hay ningún interés de parte de las autoridades en ocultar información sobre las cifras oficiales al respecto.

“Se está haciendo un trabajo de saneamiento, de búsqueda, y, créanlo, que nosotros no tendríamos ningún interés en ocultar las muertes que hubiera habido porque, para empezar, fue un tema de la naturaleza lo que ocurrió, y no es un tema que nosotros hayamos propiciado; sin embargo, yo te puedo asegurar que, si resultaran más muertos en la búsqueda, pues por supuesto que lo van a tener que saber, porque no es interés nuestro el tener que ocultar información de esa naturaleza”.

En ese mismo sentido, De la Peña Angulo refirió que en las búsquedas que se han hecho, no se han encontrado más personas fallecidas a causa de ‘Lidia’, principalmente en el municipio de Los Cabos; incluso, dijo que testimonios de otras autoridades y personas, que pueden aseverar que se han acudido a los lugares donde hay reportes de olores fétidos, pero que no han hallado nada.

“Hasta este momento no se ha encontrado, y te quiero asegurar, o que hay evidencia de más, con testigos de la misma comunidad, de las autoridades, como la Marina, la Sedena, la Policía Federal y todas las que andamos en este tema, se han acudido a todos los lugares donde se ha denunciado y que hay olores, como mencionas; no ha aparecido ningún cadáver […] vamos a todas”.

El titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado dijo que para las autoridades no fue sorpresa el tema de las zonas de riesgo, sino que, al contrario, el tener conocimiento de éstas les permitió sacar de esos lugares a las personas que estaban vulnerables a este tipo de fenómenos.

“Quiero decirles que no fue sorpresa para nosotros el tema de las zonas de alto riesgo, se hizo un trabajo oportuno con meses de autoridad para saber cuáles eran las zonas de alto riesgo y totalmente irregulares, tan es así, que por eso pudimos llegar a todas esas zonas para sacar a la gente”.

Finalmente, De la Peña Angulo habló sobre la información que se maneja en las redes sociales, principalmente, señalando que mucha de ésta no es la verdad absoluta, por lo que invitó a la ciudadanía a ir a la oficial. Dijo, también, que circularon fotografías de personas fallecidas que ni siquiera correspondían a lo que estaba sucediendo en Baja California Sur en esos momentos, como huracanes en otros lugares o fechas.

“Me parece que, en estos momentos que tanto necesita nuestra gente y nuestro estado […] más que nunca debemos de irnos con la información oficial, certera, veraz, porque las redes sociales aquí y en el mundo, pues no son la verdad absoluta la que manejan. Lamentablemente, hay gente que ha ventilado en redes hasta fotografías que ni siquiera corresponden a los hechos reales; imagínense ustedes, durante la contingencia estaba apareciendo fotografías de Katrina, Katrina sucedió hace mucho tiempo en Estados Unidos, fotos de Patricia, y estaban apareciendo estos días y decían que eran de aquí, son ejemplos nada más, para que vean que las redes no son la información oficial”.