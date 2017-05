No todos los diputados del PAN BCS apoyan iniciativa de Herminio Corral de subir impuestos

La propuesta del legislador por Baja California Sur del Partido Acción Nacional (PAN) de aumentar impuestos a los cigarros y bebidas alcohólicas, con el fin de crear un fondo para el deporte en todo el país

La Paz, Baja California Sur (BCS). La propuesta del legislador por Baja California Sur del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Herminio Corral Estrada, de aumentar impuestos a los cigarros y bebidas alcohólicas, con el fin de crear un fondo para el deporte en todo el país, al parecer no todos sus compañeros de bancada en el Congreso del Estado la apoyan, pues una parte señala que no es una buena opción.

Previamente, el diputado Alfredo Zamora García declaró: “Yo no estoy a favor de ningún aumento de impuestos porque me parece que los recursos a nivel federal se tienen, son suficientes […] me parece que está fuera de lugar estar proponiendo aumentos de impuestos. Lo que se tiene que hacer es una verdadera administración objetiva de los recursos, creo que no se están gastando bien, si no les alcanza es porque no se están gastando bien”.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, Edson Gallo Zavala, señaló que “la manera correcta de impulsar el deporte es otra”, y prefirió apoyar una iniciativa propia, que consiste en crear un fondo para el deporte, pero a partir de donaciones.

“Fíjate que la leí, yo creo en la propuesta que nosotros presentamos, y está muy interesante, yo creo en la propuesta que nosotros impulsamos, que es crear el Fondo Estatal del Deporte para recibir donaciones de asociaciones civiles, de empresarios, esa es la propuesta en la cual yo creo.

“En lo personal, no te puedo contestar esa pregunta, lo que te puedo decir, estamos a favor de la propuesta que nosotros impulsamos […] Creo que la manera correcta de impulsar el deporte es otra”, expresó.

La diputada, Norma Alicia Peña Rodríguez, también consideró que al incrementar impuestos “siempre se castiga a la población”, y que, por otro lado, ya existen recursos asignados para este tipo de rubros.

“Yo considero que no, porque siempre se castiga a los ciudadanos en cuanto a lo que son los impuestos, y ya se tienen algunos presupuestos asignados para cada uno de los programas que se manejan dentro de la entidad; creo que se debe de hacer un análisis muy a conciencia para poder, de alguna u otra forma, repartir ese presupuesto en cada una de las funciones que corresponde.

“Sí, es una iniciativa que trae a nivel federal, nosotros desconocíamos hasta ahora que la escuchamos públicamente, pero, de alguna manera, yo me opongo porque sabemos muy bien cómo está la economía dentro del estado y que reciben un salario mínimo que es muy bajo”, dijo.

También, la legisladora, Araceli Niño López, sugirió que las empresas tabacalera y cervecera son las que podrían dar una aportación al deporte, y así, no se afectaría la economía del que compra dichos productos.

“La verdad sí, ya está afectando […] yo creo que se pueden hacer otro tipo de actividades, pienso que las mismas compañías tabacaleras o productoras de alcohol son tan grandes y tienen un gran financiamiento económico que pudieran dar una aportación, sin afectar el bolsillo del consumidor.

“Tú sabes que el cigarro y el alcohol producen adicción, entonces, son enfermos, son adictos que van a tener que pagar mucho más y no por eso van a dejar de consumirlos”.

Venustiano Pérez Sánchez, por su parte, señaló que ya existe, hasta donde él tiene conocimiento, un gravamen a estos dos productos, por lo que consideró “de más” que se le carguen más impuestos, aunque dijo que el fondo de la iniciativa es positiva, que es apoyar al deporte.

“El propósito, en el fondo, tiene una finalidad positiva; pero, también, hay que decir que los cigarrillos y el alcohol son de los más gravados, de los que tienen mayores impuestos, sería, para mi modo de ver, que es de más los impuestos que le están cargando porque, bien o mal, el que quiere y los consume los va a pagar. También, no podemos pensar que sólo de gravar alcohol y cigarrillos se van a sacar los recursos”.

“Para opinar tendría yo que saber exactamente Hacienda con cuánto grava estos productos, si en realidad es muy poco lo que se está gravando, pues sería viable la propuesta del señor Herminio Corral”, agregó el diputado panista.

“Desconozco la iniciativa, no la he leído, yo vengo del ramo empresarial, incrementar impuestos, pues la verdad no es la medida esencial”, comentó el legislador, Alejandro Blanco Hernández, “necesitaría yo revisar la iniciativa del diputado federal, Herminio Corral, compañero de partido, y sobre todo para analizar y dar mis comentarios”, agregó.

Asimismo, indicó que “de entrada, incrementar impuestos, pues la verdad no es lo esencial y menos en este clave económico que estamos teniendo a nivel nacional […] es una medida que ha sido tachada por la ciudadanía, no bien vista. Necesito ver bien la iniciativa, cómo se va a recaudar dichos impuestos, y sobre todo aquí, cómo se manejarán esos recursos de ese recurso extra que se genere; yo creo que la ciudadanía ya está pidiendo cuentas claras, abrir los gobiernos para ver cómo se gastan los impuestos y manejar cuentas limpias y productivas”, expresó.

Dentro de los que prefirieron reservar su opinión acerca de la iniciativa de Herminio Corral, porque no la han podido analizar con detalle, están la coordinadora de la Fracción del PAN en el Congreso del Estado, Guadalupe Saldaña Cisneros, quien dijo esperar a revisar la propuesta del legislador federal

“En el punto específico, me reservaría mi opinión porque necesitaría conocer a fondo, se me hace, en mi forma de ver, muy irresponsable opinarte si no conozco a fondo el tema y la iniciativa. Aun así, yo creo que, en el tema de los impuestos, tenemos que revisar con lupa, y en general, las fracciones parlamentarias hemos estado porque a la gente no se le lesione ya en los bolsillos”.

“Es un tema que le compete al Congreso de la Unión, tienen autonomía, yo me esperaría a revisar a fondo el tema, somos respetuosos de la iniciativa de cada diputado. En este caso, comentarte nada más, en Baja California Sur ya dimos ejemplo nosotros aprobando lo del derecho de los 350 pesos, que es algo que no impacta directamente a la ciudadanía; pero, el fondo de esto es que necesitamos recursos, somos un estado con necesidades, en crecimiento, con poco presupuesto. Uno busca como representante de dónde hacernos recursos para resolverle a la gente temas de salud, de educación, de deportes, etcétera”, añadió la diputada blanquiazul.

El diputado, Sergio García Covarrubias también recordó que ya hay un impuesto a dichos artículos, los cuales, dijo no afectarían a la economía familiar, pues no son productos de la canasta básica. Pero, insistió, se debe revisar para saber si se apoya o no la iniciativa.

“El tema de ponerle impuestos, hasta donde yo tengo entendido, ya hay un impuesto que se está cobrando, tendríamos que revisarlo si aplica directamente aquí al estado, a los municipios; nosotros, si estuviera en nuestras posibilidades reformarlo, yo creo que sería una buena medida. Al final de cuentas, son temas que, entendemos a la mayoría de la sociedad, que están de acuerdo, y bueno, tendríamos que revisarlo, platicarlo con todos los compañeros y hacer un tipo de consenso con la misma ciudadanía para conocer su opinión.

“Sí, pero estamos hablando de productos que no son productos de consumo primario, al final de cuentas no afectan directamente a la economía familiar, son de consumo no de la canasta básica. Por eso sería diferente […] habría que leerla para ver si estamos de acuerdo o no”.

“En realidad respeto su propuesta y pues, que decidan ellos realmente si lo consideran […] En realidad no, sin embargo, si es para una buena aplicación, si”, manifestó Julia Honaria Davis Meza.

“Ese es un impuesto que creo, pudiera ser para bien, si se da debido a que es darle un impuesto de un peso a un trago de bebida; yo creo que sí, si la gente tiene para beber y para fumar, pues 1 peso más no creo que sea mucho y sí sería de mucha utilidad para el deporte, para la juventud. Yo lo veo bien”, concluyó, Rodolfo Davis Osuna.