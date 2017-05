El nuevo partido, BCS Coherente, “no es competencia para Morena”, aseguró Rentería Santana

Rentería Santana indicó que la creación de nuevos partidos no le abona nada al ciudadano, pues aseguró que se gastan muchos recursos en éstos, y que ya existe una gama de éstos y que son suficientes para la gente

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para el dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Baja California Sur, Alberto Rentería Santana, el partido BCS Coherente – recién creado y que fue aprobado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) – “no es competencia” para ellos y “no les preocupa” ni los “tiene con cuidado”, pues su objetivo es conseguir ganar las elecciones presidenciales con Andrés Manuel López Obrador.

“Por supuesto que no es competencia para Morena, no nos preocupa este partido en particular, nosotros estamos preocupados por, insisto, nuestro principal objetivo ahorita es seguir conformando este ejército para defender el triunfo de Morena y de Andrés Manuel en el 2018, en eso estamos concentrados […] un partido más, no nos tiene con cuidado”.

Rentería Santana indicó que la creación de nuevos partidos no le abona nada al ciudadano, pues aseguró que se gastan muchos recursos en éstos, y que ya existe una gama de éstos y que son suficientes para la gente.

“Nosotros hemos sostenido que, de entrada se tienen que recortar los subsidios, las prerrogativas a los partidos; en Morena creemos que se gasta mucho dinero en los partidos políticos, en todos, y si a eso le agregamos la creación de partidos nuevos como el que se acaba de registrar aquí en Baja California Sur, pues evidentemente que no le abona, no le ayuda, y sobre todo no le ayuda al ciudadano, porque yo creo que ya hay una gama de partidos que están y que es suficiente para los ciudadanos”.

Finalmente, el líder de los morenistas en BCS aseveró que en México sólo existen dos partidos, Morena y todos los demás, quienes son “paleros” del régimen, ejemplificando a otros estados.

“Recordar también que, por otro lado, máxime cuando en el país nada más existen dos partidos, que es Morena y todos los demás partidos juntos, paleros del régimen, ahí los miras juntos, en el Estado de México, en Veracruz, en varias partes”.