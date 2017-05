Ocupan unos 100 mdp para liquidar policías reprobados; Federación no ha aprobado: Alcalde La Paz

“Tuvimos mandos directos alrededor de 20 y como 60 indirectos, tenemos alrededor de 80” elementos reprobados, dio a conocer el alcalde de La Paz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El primer edil del Ayuntamiento de La Paz, Armando Martínez Vega, informó que, para poder liquidar a los policías municipales que ha reprobado los exámenes de Control y Confianza, se requieren cerca de 100 millones de pesos, pero dicho recurso todavía no ha sido autorizado por la Federación.

“Estamos en ese tema, ahorita me acaban de pasar una listita, y el problema es el tema financiero, no nos ha autorizado la Federación recursos extraordinarios para la liquidación […] estábamos hablando el año pasado de alrededor de 100 millones de pesos, alguna cosa así, no tengo el dato exacto, pero es sobre esa cantidad y no la tenemos”.

Mientras el Gobierno Federal autoriza dicho recurso extraordinario, el Municipio de La Paz está retirando a los elementos no aprobados de los temas operativos y se están “mandando a otras áreas”, comunicó Martínez Vega.

“Entre tanto eso no se dé, estamos ahí batallando, lo único que estamos haciendo ahorita es que, la gente que está reprobada estarla sacando del tema operativo y estarlos mandando a otras áreas”.

En ese sentido, el alcalde paceño dio a conocer que ha sido alrededor de 80 policías de La Paz los que han reprobado hasta el momento: “Tuvimos mandos directos alrededor de 20 y como 60 indirectos, tenemos alrededor de 80”.

Por otro lado, Martínez Vega dijo estar a la espera de los resultados de las evaluaciones de os d últimos candidatos que propuso para ser Director General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

“Estoy en la espera de eso, no me comunicaron, debo de tener los dos resultados de las dos últimas personas que fueron, me habían dicho que el viernes, o sea, esta semana, estaré insistiendo ahí”.