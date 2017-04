Oficial, salida del Secretario General de La Paz; es por falta de honradez, dijo el Alcalde‬

La destitución, misma que obtuvo mayoría de votos en cabildo,se dio a conocer durante este viernes; la falta de honradez sería una de las principales causas

La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la tarde de este viernes, el Presidente Municipal de La Paz, Armando Martínez Vega, dio a conocer que, después de una sesión extraordinaria en Cabildo, por mayoría de votos se acordó la destitución del secretario General Municipal, Isidro Ibarra.

En ese sentido, Martínez Vega aclaró que dicha destitución se llevaría principalmente por temas de probidad -falta de honradez-, además de considerar algunos asuntos que están penados por la Ley Orgánica.

“Por mayoría de cabildo del día de hoy, se destituye al profesor Isidro Ibarra Morales de esa responsabilidad […] por temas de probidad, como se han estado comentando por algunos compañeros, por temas que están sancionados en la Ley Orgánica”

Por su parte, ante la posible participación del antiguo Secretario General en el conflicto legal que atraviesa el ayuntamiento conforme a la concesión de servicios públicos, el funcionario explicó que “el secretario hizo unos documentos por ahí, no es el en parte toda la discusión que se dio, pero sobre todo porque salieron algunos documentos que no llevaban el visto bueno del presidente municipal”; no obstante, atribuyó también algunas otras situaciones que llevaron al Cabildo a tomar dicha decisión

Asimismo, informó que se están llevando a cabo auditorias en por lo menos 4 áreas dentro del Ayuntamiento, pues existen diversas demandas atrasadas en las cuales el municipio no puede estar escatimando gastos.

“Demandas pasadas y juicios y tenemos que ser muy cuidadosos porque lo que hay que cuidar es la economía muy dañada de municipio y no estamos en posibilidades de estar pagando algo muy extraoridinario”, detalló.

Finalmente, ante la situación el presidente municipal estará presentando sus candidatos en los próximos días, teniendo como fecha límite el próximo 3 de mayo, debido a la necesidad inmediata de ocupar el puesto.

Conviene destacar que, de manera extraoficial, se manejó el posible soborno recibido por el antiguo secretario por parte de la empresa que ganó la licitación para el alumbrado público, sin embargo, esto no fue confirmado por el funcionario.