Ofrecerán servicios de hemodiálisis en Cabo San Lucas y Mulegé: SSA

La Paz, Baja California Sur (BCS). El titular de la Secretaría de Salud en Baja California Sur (SSA) Víctor George Flores, comentó que en el sur de la entidad se ofrecerá el servicio de hemodiálisis, dentro de un centro que se construirá en Los Cabos, específicamente en Cabo San Lucas, mismo que empezará a ofrecerse a más tardar dentro del segundo semestre de este año, comentó el funcionario; así mismo aseguró que se busca dar este servicio también en el municipio de Mulegé.

Al respecto, el titular de la SSA en la media península, comentó que la entidad se encuentra justo a la mitad de la tabla nacional en cuanto a enfermedades renales y que gran parte de estas están relacionadas con una mala alimentación o bien, porque el paciente no se atiende a tiempo ya que la diabetes “es una asesina silenciosa, que no se siente, que no duele”, aseguró.

Según datos de esa misma dependencia, en la geografía estatal sudcaliforniana se tiene registro de aproximadamente 14,000 diabéticos, y mencionó que para prevenir este mal, es necesario que la población tome conciencia de la importancia de una alimentación sana y sobre todo que no abusar de carbohidratos a fin de evitar complicaciones de manera temprana.

Así mismo, el funcionario estatal exhortó a la ciudadanía a hacerse revisiones médicas con periodicidad, especialmente cuando se registre algún síntoma relacionado, porque la diabetes al final va a cobrar la factura.

Finalmente anunció que tentativamente el próximo 5 de abril se habrá de inaugurar el nuevo hospital general de Ciudad Constitución, una obra que se inició hace 5 años que habrá de contar con 40 camas y las especialidades de medicina interna, anestesiología, ginecología, cirugía, pediatría y traumatología.

Con información de Elías Medina / El Sudcaliforniano