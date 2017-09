OOMSAPAS localizó y regularizó 8,000 tomas clandestinas en La Paz

El Organismo realizó un programa de regularización donde detectó 8,000 tomas clandestinas, las cuales afectaban el suministro del agua en la ciudad, mismas que ya fueron atendidas

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la finalidad de mejorar la captación del agua potable en la capital del estado, el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz regularizó más de 8,000 tomas clandestinas, indicó el director de la paraestatal, Héctor García González.

En ese sentido, el servidor público manifestó que dichas acciones permitieron disminuir los problemas de baja presión e insuficiencia del suministro, los cuales eran generado por las conexiones irregulares.

Tras realizarse el plan de regularización, con el que se pretendió detectar a quienes contaban con este tipo de conexiones, se detectaron diversos argumentos para no tener contrato, los cuales iban desde problemas con los fraccionamientos, personas morosas y hasta quienes no hacen contrato para no pagar el agua que consumen.

Por su parte, García Gonzales detalló que las tomas clandestinas provocan descensos importantes en la presión, ya que representan el suministro de agua potable a un domicilio que no está contemplado en los cálculos que hace el departamento, evitando que las personas que sí pagan obtengan el agua necesaria.

Asimismo, reiteró que los ingresos obtenidos por el Organismo son destinados a su funcionamiento y a las obras que sean necesarias, por ello se trabaja en atender el problema de clandestinidad.

Finalmente, indicó que en los primeros operativos se llegaron a detectar hasta 2,000 tomas irregulares, las cuales fueron identificadas con nombre y apellido, por lo que se procedió a invitar a los involucrados a que hicieran el contrato correspondiente.

Con información de El Sudcaliforniano