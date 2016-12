Operativos de Seguridad en La Paz, seguirán retirando polarizados antes del primero de enero

Durante los operativos para retirar los polarizados de los vehículos, agentes del Mando Mixto han reportado, que una gran parte de la población no cumple con las normativas de tránsito, como la falta de revista vehícular, placas y permisos de conducir

La Paz, Baja California Sur, (BCS). La Subsecretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur, dio a conocer que durante esta época decembrina, continuarán retirando los polarizados en vehículos de La Paz, antes del primero de enero del próximo año, recalcando que después de esta fecha, será obligatorio para los dueños de los vehículos quitarlos.

En este sentido, la Subsecretaría explicó que la mañana de este martes 27 de diciembre, se realizó un operativo en las inmediaciones de la colonia El Mezquitito, a la altura del kilómetro 8 de la carretera al Sur, donde se infraccionaron aproximadamente a 100 personas por diversas faltas a la normativa de tránsito.

De estas 100 infracciones, al menos 27 de ellas fueron por no traer placas de circulación, 32 por no tener la revista vehicular, 38 más por tener el vidrio delantero polarizado, al igual que 2 infracciones por falta de licencia y una más por no traer el cinturón de seguridad.

Así mismo, la dependencia Judicial, exhortó a toda la comunidad a tener en regla su documentación, así como el uso correcto del cinturón de seguridad, recalcando que en el caso del polarizado, en este momento se realizan operativos de seguridad donde los agentes revisan, pero a partir del mes de enero del 2017, será obligatorio quitarlos, por seguridad de todos los ciudadanos.