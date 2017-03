PAN en BCS supera apenas los 3,000 afiliados; la ciudadanía confía en nosotros, aseguran

"El PAN tiene, hoy por hoy, dos posibilidades, puedes ser militante activo, con derechos y obligaciones […]; y dos, una gama de simpatizantes, que es más bien lo que tienen otros partidos”

La Paz, Baja California Sur (BCS). Damián Zepeda Vidales, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), informó que el número de afiliados que tiene la institución política en Baja California Sur es apenas arriba de las 3,000 personas; y, aseguró, que la ciudadanía confía en ellos, por eso han ganado en 2 ocasiones la gubernatura, además de alcaldías y curules en el Congreso del Estado.

“El padrón de militantes, al día de hoy en el estado de Baja California Sur, es arriba de 3,000 militantes.

“El PAN en Baja California Sur, evidentemente, tiene una fortaleza enorme, tan es así que se refrendó el propio Gobierno y se ganaron los municipios, y una amplia gama de posiciones electorales; yo creo que la ciudadanía confía en el PAN Baja California Sur”.

El PAN está en un proceso de afiliación y reafiliación al partido, por lo que Zepeda Vidales aseguró que está sirviendo para que las personas, los militantes, refrenden su deseo de pertenecer a los blanquiazules; asimismo, añadió que la gente puede ser parte ya sea a través de la militancia o como simpatizante.

“Este proceso lo que busca es que refrenden y manifestar su voluntad, y luego, viene una etapa de apertura del mismo sistema; el PAN tiene, hoy por hoy, dos posibilidades, puedes ser militante activo, con derechos y obligaciones […]; y dos, una gama de simpatizantes, que es más bien lo que tienen otros partidos”.

Por otro lado, el Secretario General el CEN aseguró que el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo ya no es debatible y aceptado por el PAN, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya lo definió; pero, en contraparte, el Congreso del Estado, con mayoría panista, todavía no armoniza las leyes para que esto se pueda realizar sin ningún problema en Baja California Sur.

“Yo, respetuoso de lo que los congresos locales, que tienen autonomía, hagan, pero sí claros de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el tema, es algo de respeto obligatorio para todos […] es un tema que está para el propio análisis del Congreso Estatal, yo lo que te comparto es lo que a nivel nacional ya existe y estaremos muy atentos”.

En ese mismo sentido, agregó: “nosotros lo que hemos dicho, cuando presentó la iniciativa el Presidente de la República, es que fue una enorme falta de sensibilidad a nivel nacional, marcadamente es un tema que tiene opiniones muy divididas en el país y que no entendimos el motivo por el cual lo hizo, porque la Corte ya definió el tema en el país, no hay nada que debatir al respecto, es una realidad en el país, ya está definido por el máximo órgano a nivel nacional, y por lo tanto, no requería una reforma legal”.

Finalmente, Zepeda Vidales señaló que lo que sigue ahora, es que se respete la decisión de la SCJN, y que, en lo que respecta a ellos, “no le sacan la vuelta al tema”, sino que ya estádefinido.

“Lo que toca como ciudadanos es respetar la decisión del máximo órgano, es una realidad legal en el país, que ya existe; entonces, nosotros no, no se le saca la vuelta al tema, simplemente ya está definido el tema en términos legales”.