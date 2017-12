PAN de BCS confirma que existe un “proceso sancionatorio” contra Ernesto Ibarra

Rigoberto Mares Aguilar señaló que al interior del organismo albiazul sí se está llevando a cabo un proceso en contra del diputado federal Ernesto Ibarra Montoya.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), Rigoberto Mares Aguilar confirmó que al interior del organismo albiazul sí se está llevando a cabo un proceso en contra del diputado federal Ernesto Ibarra Montoya.

“No puedo hablar más sobre ese tema porque los órganos competentes del partido, no el presidente el que lleva ese tipo de procedimientos, que sí, yo te insisto, se están haciendo expedientes, se ha iniciado un proceso sancionatorio, para emitir una sanción de configurarse los elementos necesarios”.

Del mismo modo, Mares Aguilar se negó a caer en un debate con el diputado federal panista, Ibarra Montoya, luego de que él arremetiera contra él llamándolo títere.

“Yo no quisiera caer en un debate con el diputado federal. Escuché por ahí un audio en el que te hace una serie de declaraciones y que te dice algunas cosas, y yo francamente no me voy a poner a responderle ni a debatir, yo ya lo he dicho, ya he declarado al respecto, no comparto las declaraciones que hace con referencia a la administración municipal de Los Cabos de Arturo de la Rosa, a mí me parece que se ha hecho un buen ejercicio y que a pesar de los retos hay avances muy importantes”, comentó

En ese mismo sentido, el presidente del CDE del PAN comentó que Ernesto Ibarra Montoya debería dar una explicación, sobre sus reuniones con los integrantes de partidos de oposición.

“A mi me parece también que debiera dar una explicación más a detalle de sus reuniones e intercambios con actores políticos de otros partidos que debieran ser más transparentes esas reuniones o los objetivos de esas reuniones y sí es correcto también que ha habido algunas quejas por presunciones que se dan a partir de estas reuniones de mucho militantes y se han estado integrando expedientes y tramitándose procesos disciplinarios”.