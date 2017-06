Paro de transporte en La Paz fue de 184 peseros; Sepuit iniciará procedimientos administrativos

El Secretario de la Sepuit indicó que, hasta que no se tenga el desahogo de todas las pruebas y no se inicien los procedimientos, no se puede determinar cuáles, cuántas y quiénes podrían recibir una de las 5 sanciones que marca la Ley del Transporte

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras el paro parcial realizado por transportistas de La Paz, durante la mañana de este lunes, el titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte (Sepuit) en Baja California Sur, José Luis Escalera Morfín, dio a conocer que, después de realizar visitas a los paraderos, se logró identificar a 184 unidades – de 12 sitios – las que suspendieron el servicio de transporte público; por lo tanto, anunció que iniciarán procedimientos administrativos.

“En el transcurso de la mañana se hicieron visitas, se estuvieron visitando los propios paraderos para identificar con claridad cuántas unidades fueron las que no prestaron el servicio, y tenemos identificado que fueron 184 unidades que momentáneamente suspendieron el servicio.

“De sitios tenemos identificados 12, los que participaron en esta suspensión temporal del servicio”, añadió.

Escalera Morfín explicó que, las 184 unidades o peseros, es un número preliminar, pero aclaró que esta fue temporal y que no todos suspendieron desde las 6 a las 11 horas, sino que hubo algunos que sólo pararon 1 ó 2 horas, por ejemplo. Por otro lado, detalló que revisarán la situación y que cada concesionario tendrá su respectivo plazo para hacer uso de su derecho a audiencia y exponer sus razones.

“Platicando con los transportistas, vieron que no era el camino correcto y, afortunadamente, decidieron dar totalmente el servicio a partir de las 11. Vale la pena reiterar y comentar que, efectivamente nosotros, a estas 184 unidades que tenemos como número preliminar, que son las que suspendieron temporalmente el servicio, vamos a iniciar con los procedimientos administrativos; cabe aclarar que algunas fueron una hora, otros desde las 6 a las 11 de la mañana.

“Pero, también es importante comentar que la propia ley prevé 5 tipos de sanciones, la que va desde una amonestación, una multa, una suspensión temporal, la detención del vehículo o la revocación de la concesión. Es aquí que el procedimiento se estará llevando a cabo y tendrán un plazo para que los propios concesionarios tengan el derecho de garantía de audiencia y que expongan cuál fue el motivo que los orilló a llevar esta situación, y el procedimiento se llevará en apego como lo marca la ley”, dijo.

El Secretario de la Sepuit indicó que, hasta que no se tenga el desahogo de todas las pruebas y no se inicien los procedimientos, no se puede determinar cuáles, cuántas y quiénes podrían recibir una de las 5 sanciones que marca la Ley del Transporte.

“Los procedimientos se van a iniciar y, como cualquier procedimiento de cualquier tipo, uno no puede anticiparse a cuál va a ser el fallo final; por supuesto, nosotros daremos seguimiento a esto, pero también hay que entender que un movimiento que, afortunadamente, sólo duró unas horas […] es un desahogo de pruebas […] son 15 días hábiles a partir de que se empiecen a levantar los procedimientos”.

Respecto a lo declarado por la representante de la Canacope, Sara Barocio, sobre las amenazas de retirar las concesiones, Escalera Morfín aclaró que el Gobierno del Estado no actúa de esta manera, sin amenazar, pero que corresponde a ellos garantizar que la población usuaria del transporte no se vea afectada por este tipo de acciones.

“En ningún momento el Gobierno del Estado lo hace a nivel amenaza, lo que sí tenemos como obligación y como responsabilidad, es hacer cumplir la Ley de Transporte […] simple y sencillamente tenemos que garantizar que el usuario del transporte no se vea afectado con este tipo de acciones, y la ley prevé qué es lo que se tiene que hacer y las consecuencias al hacer este tipo de acciones. Reitero, no es ninguna amenaza”.

Finalmente, agregó: “Estuvimos desde muy temprano coordinando las acciones con el propio Municipio, recordemos que, efectivamente, es el Gobierno del Estado es quien expide las concesiones y los municipios son los que vigilan la aplicación y supervisión de éstas; sin embargo, hemos actuado de manera conjunta y coordinada. Es así que, en la mañana se estuvo platicando con los propios transportistas, y a las 11 de la mañana se reestableció en su totalidad el servicio”.