A parte de buscar dirigir al PRI en BCS, Joel Vargas no descarta reelegirse como diputado

Respecto a las campañas anticipadas de los legisladores, Vargas Aguiar aseveró que, desde que inició la actual Legislatura, ha visto a varios diputados que no han estado lo suficiente en los curules ni en sus funciones, sino que están pensando ya en otros cargos

La Paz, Baja California Sur (BCS). Ahora que, constitucionalmente se permite la reelección de legisladores locales y federales, así como senadores y presidentes municipales, esta posibilidad no es descartada en absoluto para el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Baja California Sur, Joel Vargas Aguiar, quien aseguró no pensar en ello todo el tiempo, pero sí lo analiza y visualiza a futuro; pero, también, tiene la aspiración de ser dirigente estatal de su partido.

“No, no lo descarto, no puedo descartar absolutamente nada, no estoy pensando en eso necesariamente la mayor parte de mi tiempo, sí lo analizo, la verdad es que sí lo analizo y lo visualizo hacia el futuro, las posibilidades que puede haber, me gusta la política, y sobre todo la diputación, me gusta mucho el debate y la confrontación de las ideas; entonces, sé que están ahí, y en algún momento habré de decidir”.

“Por supuesto que sí”, dijo sobre la aspiración de ser Presidente Estatal del PRI. Asimismo, agregó que, antes de nada “mi aspiración es, primero, concluir mi presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política […] me concentro en eso, está la iniciativa del fuero”.

Respecto a las campañas anticipadas de los legisladores, Vargas Aguiar aseveró que, desde que inició la actual Legislatura, ha visto a varios diputados que no han estado lo suficiente en los curules ni en sus funciones, sino que están pensando ya en otros cargos.

“Desde que inició esta Legislatura, he visto a uno que otro que se ha desentendido de su curul, de su función y de su responsabilidad, y, ha atendido otras cosas, hay varios diputados y diputadas que están pensando en eso y en función de eso así actúan. Cada quién es responsable de sus propios actos, y creo que, como Legislatura debemos de atender nuestra responsabilidad, porque para eso nos eligieron los ciudadanos”.

El diputado del PRI sentenció que los ciudadanos son los que deben de analizar a quién van a elegir, así como el trabajo previo que ha hecho el candidato, y que no pese más el recibir una despensa o un recurso económico, por la necesidad de la persona.

“El cargo que sea, que se evalúe, que se analice, porque nos olvidamos, y la gente tiene necesidades, y valiéndose de esa necesidad, a veces puede más una despensa o un dinerito antes de la elección, y hacen que no se analice qué ha hecho éste, quién es”.

Vargas Aguiar aseguró que el próximo periodo ordinario – a iniciar este 15 de marzo – estará “calientito” por el tema del proceso electoral que se avecina; y, en ese sentido, pidió a sus compañeros no distraerse y no dejar de hacer su trabajo legislativo.

“El próximo periodo ordinario, me parece que va estar muy movidito, interesante, incluso, puede ser que un poquito calientito, porque las cosas en materia de elecciones ya se empiezan a dar; ojalá que esto no influya y que nos desconcentremos los diputados en lo que tenemos que hacer, hay muchas iniciativas que están en comisiones, hay otras armonizaciones que tenemos que hacer”.

Finalmente, el legislador del partido tricolor dijo que la consigna de “sufragio efectivo, no reelección” no ha perdido su valor, sino que la sociedad ha cambiado, por lo que ahora será una forma de evaluar el trabajo realizado por alcaldes, diputados y senadores.

“No es que haya perdido valor, México ha cambiado, la sociedad ha cambiado, nosotros estamos hablando de temas que antes, en el pasado reciente y en el pasado más añejo, eran impensable […] no es una mala decisión de que sean reelectos los legisladores en general y los alcaldes, porque también es una forma de medir el trabajo que han hecho, creo que eso es importante; obviamente, las reglas deben de ser muy claras, sobre todo para los alcaldes, que no utilicen dinero para sus campañas de reelección […] o la ventaja que puede haber a favor de un diputado que ya es diputado”.