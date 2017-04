Qué pena que diputados se digan “chamaquedos” por tema de pensión vitalicia: Alfredo Zamora

“No, ustedes saben que yo siempre he sido, yo lo digo siempre, Alfredo Zamora se cocina aparte, nosotros siempre hemos mantenido una autonomía de pensamiento, de convicción", dijo el diputado del PAN

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que, a principios de año saliera a la luz que los legisladores del Congreso del Estado aprobaron una pensión vitalicia en favor de los magistrados del Poder Judicial – luego fue retirado – y que se dijera que habían sido “chamaqueados” por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Zamora García, éste expresó “qué pena y qué vergüenza” si alguno de ellos se siente así.

“Pues qué pena, qué vergüenza que, si alguien de los diputados se siente así, qué vergüenza para ellos, si hubiera sido el caso, no creo, pero bueno […] Si alguno se siente agraviado, ya es tema de cada quién”.

Después de esto, Zamora García aseguró que no hay distanciamiento entre él y sus compañeros de Fracción y diputados de las otras corrientes políticas; pero, aseveró, que él “se cocina aparte”, pues considera que tiene autonomía de pensamiento.

“No, ustedes saben que yo siempre he sido, yo lo digo siempre, Alfredo Zamora se cocina aparte, nosotros siempre hemos mantenido una autonomía de pensamiento, de convicción, distinta a muchos compañeros y eso nos ha caracterizado siempre”.

Respecto a la iniciativa que presentó en conjunto con otros diputados de su Fracción, acerca de que los servidores públicos – diputados, magistrados y jueces – enfrenten procesos penales, pero sin dejar el cargo, es decir, en libertad, dijo que se busca proteger la autonomía de éstos y que puedan seguir realizando su trabajo sin problemas.

“La diferencia es claramente, que seguimos buscando proteger la autonomía de los jueces, magistrados y de los diputados, para que, ante una acusación falsa, tendenciosa, mal intencionada, con ánimo de generar precisamente esa incapacidad que pueda tener el servidor público para hacer bien su trabajo, pueda seguir estando protegido; que enfrente el proceso, pero que lo enfrente en libertad, que no haya necesidad de una declaratoria de procedencia, no habría necesidad”, explicó el legislador del PAN en BCS.

Finalmente, Zamora García agregó que esta propuesta servirá para fortalecer y dar autonomía a los poderes Legislativo y Judicial, y ejemplificó, que podría darse un caso en donde si hay un diputado que “le moleste” al Ejecutivo o un juez no dicte a modo, habría presión.

“Entonces, si de por sí, la ciudadanía se queja de diputados serviles, agachones, incapaces de manifestar su propia visión de cómo son las cosas, incapaces de defender a la ciudadanía; requerimos un Poder Judicial y un Poder Legislativo fuertes y autónomos, que pueda ser el equilibrio frente al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo es el que puede determinar a quién acusa y a quién no, y, si hay un diputado que le moleste al Ejecutivo, y si hay un Juez que dicte resoluciones que no sean a modo, puede que haya presión.

“Nosotros no queremos generar impunidad, corrupción, no, ese no es el tema; de hecho, hoy, como está el fuero, no se genera impunidad, yo lo dije en Tribuna, que no haya voluntad política para aplicar la ley, esa es otra cosa, y lo digo muy claro, esto no es para el Gobierno en turno, porque hay que decirlo, ha sido un Gobierno respetuoso, es hacia adelante, porque no sabemos qué gobernante venga”, concluyó.