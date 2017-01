Peña Nieto “no amanece ni piensa en qué va a perjudicar a los ciudadanos”: Diputado PRI BCS

En la próxima sesión de la Diputación Permanente en el Congreso del Estado, harán una solicitud al Presidente de México para que se establezcan beneficios a diversos sectores como el de pesca, agricultura y transportes ante la difícil situación en el tema del alza del diésel

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Joel Vargas Aguiar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, declaró que, las quejas en todo el país contra el alza del combustible a partir del 1 de enero sí afectan al tricolor, pero el Gobierno Federal está asumiendo los costos de la situación; además, dijo estar convencido de que Enrique Peña Nieto “no amanece ni piensa en qué va a perjudicar a los ciudadanos”, y defendió la explicación del Presidente de México.

“Sin duda, y se han estado asumiendo los costos, definitivamente sí afecta al Gobierno Federal, desde luego […] yo estoy muy cierto, muy convencido de que el Presidente de la República no amanece ni piensa en qué va a perjudicar a los ciudadanos; ha reiterado él y lo ha explicado el Secretario de Hacienda, que, entre las medidas, fue la menos costosa”.

Políticamente y en el ámbito local, Vargas Aguiar señaló que no considera que toda esta situación que se está viviendo en todo el país, como las manifestaciones y bloqueo de carreteras, no le afectarán al PRI en Baja California Sur, camino a las próximas elecciones intermedias del 2018; por otro lado, señaló que el partido tricolor no fue el único en aprobar las reformas o leyes.

“No lo considero así, sí considero que es una situación difícil; pero, déjenme decirles algo, en octubre del año pasado, tanto senadores como diputadores federales votaron por una liberación en el precio de la gasolina, esto, aunque algunos dicen que no, tiene que ver, y ningún partido político ha dicho que se corresponsabiliza de esto y ni lo hará, el Gobierno de la República está asumiendo la responsabilidad”.

Asimismo, comentó que hartazgo de la ciudadanía no sólo es por el tema del alza del combustible que se dio a partir del primer día del 2017, sino por una serie de molestias y factores que “va llenando de piedritas”, quien decidió manifestarse.

“Creo que ese hartazgo, esa molestia, ese encono y que a veces avivan el fuego de este hartazgo, algunos actores políticos que votaron, legisladores sudcalifornianos; creo que esto no es solamente por el tema de la gasolina, sino es derivado de muchas situaciones de la clase política, tenemos temas de corrupción, de poca transparencia, y que creo que esto va llenando de piedritas a la ciudadanía que, finalmente toma una decisión de manifestarse con enojo”, dijo el legislador.

Por último, el diputado del PRI anunció que, en la próxima sesión de la Diputación Permanente en el Congreso del Estado, harán una solicitud al Presidente de México para que se establezcan beneficios a diversos sectores como el de pesca, agricultura y transportes ante la difícil situación en el tema del alza del diésel.

“El próximo martes, la fracción del PRI, habremos de presentar ante la sesión de la diputación permanente, una proposición para solicitarle al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, e establezcan en Baja California Sur, por las características insulares, por la lejanía, por la condición geográfica, que tiene que transitar por carretera muchos de los insumos, algunos beneficios para los sectores, principalmente de la pesca, de la agricultura, de los transportistas.

“Definir acciones compensatorias a estos sectores; obviamente, ya hay un anuncio que ha hecho el Gobierno Federal, nosotros vamos a pedir por los de Baja California Sur, en respuesta a la situación”, finalizó.