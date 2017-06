De perder juicio con empresa de alumbrado, “no estamos preparados”, reconoce Alcalde La Paz

“Una sentencia negativa ya nos estaría obligando a nosotros a tomar una decisión”, afirmó Martínez Vega

La Paz, Baja California Sur (BCS). Respecto al asunto legal que lleva en tribunales el Ayuntamiento de La Paz en contra de la empresa concesionaria del alumbrado público – Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente, Sociedad Anónima de Capital Variable (GIRRSA) –, el presidente municipal, Armando Martínez Vega declaró “no estar preparado” económicamente para recibir una sentencia negativa, es decir, perder el juicio.

“Por supuesto que no, por eso hemos estado peleando tanto, porque el tema económico, ustedes lo saben, cada quincena tenemos que estar cumpliendo, es prácticamente imposible tener una responsabilidad de un pago adicional.

“Una sentencia negativa ya nos estaría obligando a nosotros a tomar una decisión”, afirmó.

En el mismo tenor, Martínez Vega informó que todavía continúan entregando documentación que les ha sido requerida como pruebas del caso. Asimismo, aseveró que, “mientras no haya una sentencia definitiva”, no tomarán ningún tipo de decisión en el asunto.

“Estamos en la espera, todavía la semana pasada contestamos, 24 horas que nos estaban dando para presentar pruebas, presentamos nuevos documentos y seguimos en la tarea; yo lo he dicho, mientras no haya una sentencia definitiva, no tomaremos decisiones así, mientras nos estén dando alternativas de presentar queja, argumentos, lo estaremos haciendo”.

Por otro lado, el alcalde de La Paz explicó que les faltaban, hasta el día sábado, alrededor de 3.5 millones de pesos para completar el pago de nómina de la primera quincena de junio; señalando que estos meses son los más difíciles para la recaudación de recursos, sumando que es la época de pagar mayor de cantidad de bonos a los trabajadores del Municipio.

“Ahí vamos, hasta el pasado sábado nos andaban faltando ahí como unos 3 millones y medio, pero todavía falta; muy difícil, lo que es hasta septiembre, son los meses más complicados, porque son los bonos más grandes, en julio y agosto, que nos arrojan más de 6 ó 7 millones adicionales a la quincena”.