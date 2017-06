Personal del Cereso de Los Cabos se manifiestan tras sentirse amenazados; piden más personal

Aseguró que incluso, han recibido amenazas en sus hogares y teléfonos personales, ya que algunos internos “quieren que se les deje hacer lo que quieran” por lo que muchos se han visto en la necesidad de dejar sus puestos.

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). La mañana de este martes 13 de junio, el personal administrativo y operativo del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Los Cabos, se plantó frente a las instalaciones del penal, a manera de manifestación, pues aseguran sentirse amenazados e indefensos, a falta de personal; aseguran que tanto directores como comandantes han sido amenazados, por lo que se ven obligados a renunciar a su puesto dejándolos “a la deriva”.

Al respecto, comentan que de 126 elementos que se necesitan para cubrir las necesidades administrativas y operativas del penal, actualmente sólo cuentan con 18 trabajadores, entre ellos mujeres, por lo que aseguran que, en caso de un motín, quedarían completamente indefensos.

“Necesitamos más personal, porque no contamos con los suficientes para hacer frente a un ataque ni interior ni externo, si ellos se nos ponen agresivos nosotros no podemos controlarlos […] la planilla es de 126 elementos, y nosotros somos como 18, obviamente tenemos mujeres también en ese grupo, estamos totalmente débiles, estamos propensos a un motín, a una fuga, y ¿qué va a pasar con nosotros?”, comenta un representante de los trabajadores, quien decidió mantenerse en el anonimato.

En ese sentido, un representante del personal administrativo aseguró que algunas de las personas que se encuentran internas en el penal, desde ese sitio han ordenado las ejecuciones; aseveró que éste sería el caso del exdirector del Cereso, quien fue ejecutado la semana pasada.

“Tenemos una problemática, no contamos con el personal suficiente, los internos que nos han traído son de alto impacto, gente que de adentro, ordena para la ejecución, tuvimos una pérdida muy grande que es la de Eliseo Paúl –exdirector del centro–, por gente que tenemos aquí adentro”

Aseguró que incluso, han recibido amenazas en sus hogares y teléfonos personales, ya que algunos internos “quieren que se les deje hacer lo que quieran” por lo que muchos se han visto en la necesidad de dejar sus puestos.

“Somos muy pocos del personal, estamos amenazados, hasta han llegado a nuestra casa, en nuestros celulares nos han amenazado, tenemos que dejar hacer a estas personas, lo que quieran dentro de la institución, somos gente trabajadora que tenemos más de 10 años trabajando en el Centro, y nos debemos a la institución y nos debemos a la sociedad”

Finalmente, reiteró que el personal del Cereso de Los Cabos, se sienten completamente desprotegidos, al no contar ni con director, ni con subdirector, ni con comandante general, pues ante la elección de renunciar o cooperar con el crimen organizado, prefieren dejar los puestos.

“Estamos a la deriva, no tenemos director, porque lo amenazaron de muerte, lo amenazaron que si no renunciaba o no se prestaba lo iban a matar, el subdirector, lo mismo, el comandante general, lo mismo, fueron a amenazarlo hasta su casa”, finalizó