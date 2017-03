PGJE en BCS buscará expediente en Fuero Común para fincar responsabilidad al “Lucifer”

Avance en investigación de ejecución de ministeriales en Los Cabos va en un 65 %, aseguró el Procurador del Estado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras la detención del presunto líder de sicarios en Los Cabos, el apodado el “Lucifer”, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) buscará algún expediente que lo relacione con delitos del Fuero Común para poder fincarle algún tipo de responsabilidad; pero, por lo pronto, sólo está dentro de la competencia de la Procuraduría General de la República (PGR) el llevar su caso, así lo informó su titular, Erasmo Palemón Alamilla Villeda.

“Esta persona fue detenida en un operativo interinstitucional, y el hecho delictivo por el que se le detiene es de competencia federal; entonces, nosotros estamos buscando algún expediente que pudiera relacionarse en el Fuero Común para, obviamente, fincarle la responsabilidad. Pero, de momento, la competencia es federal”.

Aunque el delito por el cual fue detenido esta persona sea investigado por la PGR, la PGJE en BCS no quitará el dedo en el caso, si existiese algún cargo previo en competencia del Estado, aseguró Alamilla Villeda.

“Sí, porque fue detenido con alguna portación de arma de fuego, que es competencia federal; pero ello no quita que, si hay alguna investigación en algún asunto que pudiera relacionarse en la Procuraduría de Justicia del Estado, también nos tocaría atenderla”.

Por otro lado, el Procurador del Estado dijo que, en caso de la investigación de los ministeriales ejecutados hace unos días en el municipio de Los Cabos, el avance de ésta va en 65 a 70 %, en donde ya se cuenta con algunas líneas de investigación, mas no hay detenidos todavía.

“Con muy buen avance, tenemos ya líneas de investigación que nos podrían llevar a un objetivo, no se ha abandonado en ningún momento y se está clarificando; yo creo que podríamos tener un 65 a 70 % de avance […] No, todavía no (hay detenidos)”.