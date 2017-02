Pide Canirac La Paz a Gobierno de BCS que horario de transporte sea hasta la media noche

"Fuente de trabajo sí tenemos, personas que quieren trabajar sí hay, pero, con lo que ganan a veces no le da para pagar 120 ó 130 pesos para irse a su casa, mejor no trabaja”, dijo la líder del sector restaurantero en La Paz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Lorena Hinojosa Oliva, urgió al Gobierno de Baja California Sur para que revise el tema de la extensión de horarios en el servicio de transporte público de La Paz, es decir, que éstos tengan rutas hasta las 23:30 ó 00:00 horas, ya que muchas empresas no pueden contratar personal debido a que los aspirantes no cuentan con un vehículo para trasladarse a sus casas.

“Necesitamos poner sobre la mesa la urgencia del transporte en la ciudad Capital; si no para todas las rutas, cuando menos en los entronques principales de la zona sur, hacia El Pedregal, hacia la parte pegada del cerro, necesitamos que haya transporte urbano, que del mercado salga la última ruta a las 11:30 de la noche […] fuente de trabajo sí tenemos, personas que quieren trabajar sí hay, pero, con lo que ganan a veces no le da para pagar 120 ó 130 pesos para irse a su casa, mejor no trabaja”.

En este mismo temor, Hinojosa Oliva aseveró que el asunto ya lo platicado con diversas ocasiones y con instancias que pueden intervenir en la situación, la cual calificó de “urgente”: “Yo lo he platicado ya con el señor Esteban, representante de la CROC; lo he platicado con el señor Amadeo (Murillo), representante de la CTM; lo he platicado con usted, licenciado Gustavo Hernández, con el Delegado Federal del Trabajo, es necesario que empujemos a que tengamos un transporte urbano que, cuando menos, esté hasta las 12 de la noche”.

La presidenta de la Canirac en La Paz dio el ejemplo de que, en el caso del sector restaurantero sí ofrece las vacantes para generar los empleos, pero que muchas personas no pueden aceptarlos, ya que algunos de los trabajos terminan sus jornadas muy cerca de la media noche, y, para esa hora, ya no hay medios de transporte.

“En algunas colonias para de trabajar el transporte urbano hasta la 9 de la noche o 9:30, y el trabajo que tenemos en el sector que yo represento, los restaurantes cerramos entre 11 y 12 de la noche; lo vivimos siempre, pero ahora más.

“El sector restaurantero, ahora que estuvimos en la feria de empleo, Canirac tiene más de 100 vacantes y cuando van las personas y les decimos ‘aquí está’, (dicen) ‘no puedo aceptar el trabajo que me está ofreciendo porque mi camión se va a las 9 de la noche y cómo me voy a las 11 que usted cierra’; entonces, es apremiante que nos juntemos”.

Finalmente, Hinojosa Oliva comentó que también se le ha presentado el caso a los mismos transportistas, los cuales argumentan que “no es costeable” el dar el servicio a esa hora, por la poca afluencia de pasaje; pero, la empresaria aseveró que, si la gente sabe que hay cómo trasladarse, sí se movería en éstos.

“Ya lo hemos platicado también con los permisionarios del transporte. Ellos dicen ‘es que no es costeable trabajar”. Es como cualquier empresa, cuando inicia, va a ser de poquito a poquito, y si la comunidad se entera de que ya hay transporte hasta las 12, ya movilidad va a ser general; y si los permisionarios locales no se pone las pilas, va a llegar otro que sí lo va a ofrecer”.