Pide Sagarpa a Conapesca, revise situación de barcos atuneros que operan en BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). El delegado de la Sagarpa, César Estrada Neri, solicitó a la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) información satelital que ubica y registra las rutas de los barcos atuneros que trabajan en la costa occidental de Baja California Sur, a fin de verificar que estén operando en sitos autorizados y descartar la posibilidad de que hayan ingresado a trabajar a las Áreas Naturales Protegidas de las Reservas de la Biosfera Vizcaíno e Islas del Pacífico.

Esto, tras las denuncias de pescadores ribereños que dicen haber visto a estas embarcaciones en aguas reservadas a la conservación y en el refugio pesquero del Golfo de Ulloa, en donde algunos aseguran que las redes de estos atuneros están arrastrando caguamas, mantas, huajos y lobos marinos, además de arrasar el fondo del mar.

Referente a estas versiones hasta ahora no comprobadas, Estrada Neri manifestó que la posibilidad de que una caguama quede atrapada en el encierro de los atunes es muy remota, y que en las escasas ocasiones que llega a suceder los quelonios pueden salir debido a que no quedan enmalladas y a que existe una maniobra para garantizar que estos organismos no resulten dañados.

Esto mismo sucede con los delfines que pudieron quedar dentro de los encierros, y a fin de garantizar lo anterior, cada barco lleva a bordo a un observador de la Comisión Interamericana para el Aprovechamiento del Atún Tropical (CIAT) y un buzo especializado que baja a los encierros para apoyar las labores de su salida.

Estrada Neri explicó que estos barcos no tienen permitido trabajar dentro de las áreas naturales protegidas pero sí pueden hacerlo en el llamado Golfo de Ulloa en donde están vigentes algunas restricciones sobre el uso de algunas redes.

Sobre este mismo tema, el funcionario federal recordó que la pesquería de atún es una de las más dinámicas del país, que se trata de una de las proteínas más accesibles para el bolsillo de los mexicanos y es una pesquería certificada que cumple con una serie de requisitos de ordenamientos nacionales e internacionales, entre éstos, la protección de delfines y otros organismos.

Respondiendo a la denuncia de que las redes de los atuneros están arrasando el fondo, el delegado de la Sagarpa descartó esta posibilidad, ya que en caso de que una red llegue a tocar el fondo corre el riesgo de romperse y eso ocasiona al barco la pérdida de uno o dos días para hacer las reparaciones, y tiene como consecuencia hasta el posible despido del técnico y del capitán.

Por esa razón, los atuneros necesitan trabajar en profundidades mayores de 60 brazas o más; en el caso de los delfines hay una cuota de incidentalidad y el barco que la rebase queda de fuera de circulación durante un año.

Finalmente y con respecto a la queja de los cooperativistas que dicen haber visto en las redes atuneras especies como el huajo y otras escamas, Estrada Neri pidió a los pescadores que se acerquen a los barcos para que le regalen esos ejemplares que en ocasiones sí quedan atrapados de forma incidental, una vez que estas embarcaciones solo congelan atunes y barriletes.

Con información de Elías Medina / El Sudcaliforniano